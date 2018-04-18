自由廣場》戲詩贈管大爺

◎ 陳冷

卡管案的紛爭因為教育部長潘文忠的辭職，暫時告一段落。潘部長無求品自高，恢弘可見一斑。管大爺則引武俠名作家金庸在《倚天屠龍記》一作「九陽真經」口訣：「他強由他強，清風拂山崗，他橫任他橫，明月照大江」，此外未作說明。淡定功夫，真夠了不起。

管大爺和金大「俠」都是聰明絕頂文采風流的人才。遺憾的是金大「邪」在公元二○○○年左右，為了極欲擔任中國浙江大學文學院長，對共產黨當局馬屁十足，諂諛獻媚，醜態百出。就任前後，中外輿論大譁，揶揄訕嘲之言四起。創作武俠小說一流大師的聰明，卻欠缺進退有度的真正智慧，誠然可悲可嘆。

管大爺既引金庸口訣，足證他對金大邪的傾倒與讚賞，難怪行事作風也多多少少一如金庸，聰明有餘智慧不足。

老媼雖愚昧無才，在世事如棋變化多端的情況下，卻也忍不住詩興大發，且聊作戲詩數闋，一則博讀者一粲，再則也表示對管大爺聰明的致意。

第一首：姑且稍稍更動九陽真經口訣如下：「他強由他強，清風拂家牆，他橫任他橫，名銜照大江。」

第二首：「神隱就神隱，噤聲且噤聲，誰能奈我何，爺何須自清？」

第三首：「磊落誠可貴，格局價更高，為了校長故，兩者皆可拋。」

最後一首：仿效李後主《虞美人》而作，「遴選校長何時了，紛擾知多少？校內對立刮惡風，傅園不堪回首月明中；杜鵑豐茂應猶在，只是姿容改。問君登基幾多愁？恰似一灘濁水向東流。」

精明幹練又淡定瀟灑的管爺，何妨對老朽之嫗戲作，幽默品賞，笑納一讀或詼諧以對呢？

（作者為作家、畫家）