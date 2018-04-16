自由共和國》「轉型正義」的廣義三原則

李筱峰／台北教育大學名譽教授

關於「轉型正義」，目前的討論大抵僅侷限在二二八事件與白色恐怖的議題。但是台灣政治環境特殊，我認為「轉型正義」應該有更廣義的原則，才能徹底「轉型」。這廣義的原則有三：

一、過去不平等的、歧視的，應轉為平等、平權。包括原漢關係、性別關係、族群語言關係等的平權。（詳情另論）

二、過去反民主、不民主、專制性質的，應該轉為合乎民主原則。

例如：正常民主國家不會替殺人無數的大獨裁者蓋紀念館，台灣卻有偌大的蔣介石紀念館，全台到處都有奉蔣之名的「中正路」、各鄉鎮市區都有「中正里」、「中正村」，鈔票還印著獨裁者的人像。

正常民主國家不可能派軍人在中學、大學內負責學生生活管理，台灣卻存在教官制度長達五、六十年。

正常民主國家不可能「黨」、「國」不分，但是掛名「中華民國」的台灣，卻以中國國民黨黨歌兼國歌；國徽是由中國國民黨的黨徽擴充而出，以至於國徽內有黨徽，國旗內有中國國民黨黨旗。

拿國家預算維持的陸軍官校的校歌卻標榜「黨旗飛舞」、海軍軍歌也高唱「為青天白日旗爭光榮」、陸軍軍歌唱著「黃埔建軍」，在高雄鳳山的陸軍官校校歌也標榜「這是革命的黃埔」，當年在黃埔所建的軍是中國國民黨的黨軍，不是國軍。在民主時代的今天，全體台灣人民的納稅錢所支持的軍隊，還在延續「黨軍」的歷史傳統。

再例如，一個正常民主國家，不可能將個人「神格化」，還要在開會前向他的遺像行禮。只有台灣，至今許多官方會議還要向所謂「國父」遺像行三鞠躬禮；鈔票也仍印著他的人像。

三、外來的、殖民性格的、流亡性質的，應該在地化的、本土化的、「土斷」。

由於台灣政治環境與地位特殊，因此思考台灣的「轉型正義」應與其他國家如韓國、德國、南非的「轉型正義」不盡相同。韓、德、南非都是主權國家，沒有外來政權、殖民政權或流亡政權的問題。但是一九四九年底中國國民黨從中國逃退到台灣後，台灣成為一個由流亡政權所統治的「沒有母國的殖民地」（黃昭堂教授稱為「沒有母國的殖民王朝」；學者Ronald Weitzer稱為Settler State，漢譯「遷佔者國家」）。因此從憲法到機構、組織、路名等，充滿著中國而非台灣主體性質的政治符號。

例如：台灣的航空公司不叫「台灣航空」，卻叫「中華航空」；台灣的郵政不叫「台灣郵政」，卻叫「中華郵政」…。

前述的「國軍」不僅還承襲「黨軍」色彩，而且標榜認同中國，不是認同台灣。空軍軍歌唱著「遨遊崑崙上空…看五嶽三江雄關要塞…用血汗永固中華魂」，其他像海軍官校校歌、傘兵進行曲也三句不離中華、中國。軍中軍歌還在教唱「我愛中華」，卻聽不到半聲「我愛台灣」。崑崙山、五嶽三江…都在中華人民共和國境內，中國正以武力威脅台灣，要併吞台灣，我們台灣的軍隊卻要歌頌它的山川，還要「永固中華魂」，認同中國。

再例如，一個正常的主權國家，不可能去祭拜外國的民族英雄。只有台灣，至今每年還由中樞祭拜蒙古國的民族英雄成吉思汗？同樣的，「遙祭黃陵」這種「中華民族共祖」的政治神話，還每年在民主台灣上演。

最根本且徹底的轉型正義，就是重新制憲正名，但此事以現實環境看，非一蹴可幾。然而許多層次較低的事務、組織、機構可以先行「在地化」、去殖民化，進行「土斷」。

總之，台灣的「轉型正義」應該是要讓台灣邁向民主自由平等的正常的國家！「促轉委員會」已初步組成，然而主委卻是由一位藍營和紅營都滿意的人來擔任，本文對他也許陳義過高，不過，以上建議如果連一項都做不到，請問黃主委，你來幹什麼？