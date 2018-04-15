自由廣場》日本將徵收觀光費有感

◎ 張月環

日前據新聞報導日本將徵收一千日圓（約三五○元台幣）觀光費，一年政府將可收入超過四百億日圓。對此台北市旅行公會有人說，以國人喜愛日本程度，此稅金不會對遊日意願有影響。

台灣為何喜歡去日本觀光呢？除了四季分明的美景及最近年輕人瘋動漫的原創地外，日本交通發達，資訊明朗；人民有禮、街道井然有序、治安良好；物價透明化、浴衛設備乾淨；雖然物價比其他國家高許多，一年去日本旅遊好幾趟的台灣人大有人在。

台灣與日本同為島國，與日本人一樣勤奮肯幹，為何日本早就是經濟大國，而台灣卻無法打破經濟瓶頸，年輕人的薪資反倒退步多年，讓政府不得不呼籲業界加薪。除了鄰近中國崛起、產業外移的因素外，台灣本身有無好好發掘自己的優點，打造自己的特色？這是需要你我去深思、檢討的。

我們優點來自有好山好水好陽光、水果豐富、吃食多樣化、文化多元、族群多元、植物也呈多元生態景觀。二○二○年奧運在東京，日本政府已設定目標外國觀光要達四千萬人。位居鄰國的台灣，是否可趁勢宣傳自己的特色景點，讓外國觀光客也順道來看看福爾摩沙台灣、認識台灣的美食、景點呢？

能讓外國觀光客隨興到處觀光走走，交通很重要。台灣的交通令人詬病，鄉鎮的交通也極為不便，如能擴展水路、路面電車等，相信會減少許多摩托車，也會減少車禍事故發生吧？像屏東到墾丁行駛路面電車，不但可以沿途慢慢欣賞景觀，假日亦免塞車之苦。即使是少子、老年化，路面電車仍有廣大的使用空間；人多時增車廂，人少時減車廂，不僅環保且安全。

最近媒體報導有些餐飲業收不合理的費用，影響觀光，畢竟這是少數；只要政府想以觀光立國的話，必須台灣全民動起來，包含媒體，多宣揚台灣人善良、熱情的一面，重新整理、規劃交通、街道的美觀等，相信有天台灣像日本一樣即使收百元的觀光費，也讓人覺得一點都不心疼。

（作者為國立屏東大學副教授）