自由廣場》五毛黨最了言論自由

◎ 林建志

當年在海外，視窗系統尚未出現，還用BBS跟DOS的年代，就已跟國共網軍在網路筆戰，發現很多五毛其實愛死台灣了。

有統戰心理戰任務在身的網軍也好、住海外但還受中共洗腦思維的部分愛國民運人士也罷，把自己對中共長年威權執政，人民無法提出絲毫批判質疑的悶怨氣，全都發洩到中國人根本無法用選票做出任何改變制裁的民主蛻變台灣。

除了網路論壇，後來又有可二十四小時全球收看的電視政論節目網路版，讓許多中國人可翻牆邊看邊罵。如同那些追韓劇本土劇偶像劇的婆媽粉絲般，一堆中國人太融入，都誤以為自己是台灣人了（雖然絕大多數收看的是在台灣沒人氣的極端統派節目）。

素人直播功能等的開放，讓網軍更是選項大增，甚至不少海外中國人也當起了台灣政治評論員，卻少提中國事。這些國共網軍天天唱衰罵台灣鬼島，立場跟許多外國人及綠營把台灣視為寶島，壁壘分明。也常反而比綠營更愛強調民主權利，宣稱說要解放統一、血洗台灣、殺光親日皇民，都是言論自由。

絲毫忘了他們就是擁護國共兩黨威權體制、扼殺媒體言論自由、反對民主選舉機制的黨棍衛兵。

其實想想就知道，真正討厭的人事物，我們避而遠之都來不及，怎可能成天政論節目集集收看又挑剔嫌棄。某些台灣極端統派網路影片人氣也許很高，問題是真可在台投票的人數，不到十分之一。

某些狠批美帝、但被抓包全家早已移民美國的強國網路名人金句，不妨拿來改改：「罵台鬼島是工作，住台寶島是生活」。罵台灣鬼島，是為了網軍工作領薪需要，但移居寶島跟歐美，才是他們真正想要的人生。

（作者為文字工作者）