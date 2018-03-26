自由廣場》白賊吳敦義，詐騙新住民

◎ 何景榮

被網路鄉民暱稱為「871」（白賊義）的國民黨主席吳敦義，果然名不虛傳！這次又來詐騙新住民的選票。雖然吳敦義跟筆者一樣，曾當選過十大傑出青年，但是綜觀歷屆十傑當選人，像吳敦義這麼常說謊的，還真的少見！

吳敦義昨天（三月廿五日）到南投縣，出席了由中國籍配偶史雪燕所主導的社團活動，妄言「國民黨首開先例提名史雪燕，成為全國第一位參選縣議員的新住民」。然而事實卻是：同樣在南投縣，早就有原籍馬來西亞、嫁給台灣人，民進黨籍的現任縣議員羅美玲；而身為新住民的羅美玲，早在今年一月八日，就已經獲得民進黨提名，參選南投縣議員。與吳敦義同台的，還有國民黨籍南投縣長林明溱，以及國民黨南投縣黨部主委洪榮章；這些人不可能不知道在南投縣，早就有新住民身分的競爭對手，卻公然說謊，意圖欺騙台下數百位的東南亞裔新住民姊妹，編造出「國民黨搶先一步，提名新住民參選縣市議員」的謊言。

身為最大在野黨的主席，卻意圖以謊言來詐取全台七十萬新住民／新二代選民的選票，照理說在一般的民主國家，都會受到輿論的強烈譴責。不過在台灣，新聞媒體對於吳敦義這次的說謊，似乎少有報導；或許是因為吳敦義說謊，早已經不是新聞了吧！？

（作者為東南亞新住民二代，台灣十大傑出青年，美國夏威夷大學博士）