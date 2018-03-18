自由廣場》這位林校長，邏輯有問題！

◎ 林志翰

又到了高三生選填大學科系的季節！高三生走出台灣看世界，想到外國留學是潮流也值得鼓勵。但若將這個潮流趨勢拿來唱衰台灣教育，稱讚中國美好，甚至硬扯上台大校長管中閔無法上任的事件，武陵高中校長一席話偏頗不已。

報導指出，武陵高中校長林清波表示，學生選擇申請大陸高校會有催化效果，逐年出現群聚效應，最後形成「沛然莫之能禦」的情勢。林校長分析，赴大陸求學人數「爆量」原因，有一部分是台灣教育的氛圍，特別是台大校長迄今還無法上任，恐怕信心崩盤。

教育人用自身偏狹的政治觀點看待台灣教育，引發教育恐慌，非教育之福，幾點意見供參：

首先，林校長指出，學生來找他寫推薦函申請大陸知名高校，去年只有個位數，今年超過四十人，很多都是申請大陸醫科。用這數據來「誇大」台灣學生出走中國的現象，犯了兩點邏輯錯誤。

一為，即便想到中國念書的學生人數超過四十人，相較武陵高中超過七百人的高三學生，何來「沛然莫之能禦」情勢？

二為，台灣醫科的水準遠比中國醫科高出甚多，許多台灣學生在盱衡無法錄取台灣醫科的情況下改填中國醫科或北京清華或上海交通等校的其他科系，這是「策略選擇」，何須誇大成「群聚效應」，藉此唱衰台灣教育，稱讚中國美好。

其次，林校長說，很多學生開始不念台大，懷疑是否受到台大八個月沒有校長影響。筆者無意推論林校長是否支持管中閔，也無意評論管中閔事件，但若說高三生會因為台大沒校長而選擇不念台大，這邏輯非常荒謬。

大學吸引學生就讀最大的誘因莫過於學校評價、師資條件、同儕素質與就業競爭力。台大貴為台灣高等教育龍頭，只因為台大校長暫時出缺，教授群就不會教書、學校硬體或軟體設備就會一夕毀壞嗎？

最後，筆者非常鼓勵高中生在考量家庭經濟狀況與自身能力條件後，選擇申請優質的歐美大學就讀。在語言不同的國度中，拓展國際視野，深化競爭力，日後回台灣貢獻所學。

至於中國的大學，素質參差不齊，實在無需過度美化所謂的「磁吸效應」。對了，到中國念書，算是出國留學嗎？台灣與中國，一邊一國嗎？

（作者為國中教師，台南市民）