社論》防範另一種形式的買台企圖

美國總統川普十二日頒布行政命令，指稱根據可信證據，博通在收購高通後，「可能會採取使美國國安受損的行動」，因此禁止博通對高通的收購提案。英國金融時報分析，「雙通併」在買賣雙方尚未達成協議前，川普就採取行動封殺，創下美國史無前例紀錄，白宮已變成企業併購交易中的關鍵玩家，國安考量將左右未來兩年美國晶片業的整併潮。

川普上任一年多以來，美國外國人投資委員會（ＣＦＩＵＳ）已擋下六起外資對美國科技業併購案。美國與歐盟近年嚴審科技併購案，係因中國組成半導體國家隊，以官方資本為後盾，大舉併購先進經濟體的高科技公司，希冀達成產業轉型，以及二○二五年由製造大國轉型為製造強國的目標。但是，博通宣稱並非中資，且為了消弭ＣＦＩＵＳ的疑慮，擬將設於新加坡的總部遷往美國，卻仍遭到被川普否決的命運，顯見美國已將未來高科技產業的競爭，提升至國家戰略安全層次，只要美國高科技公司出現落入競爭者手中的疑慮，官方將毫不猶豫出手阻止。

再者，5G是下一代行動通訊主流，乃是連結大數據、物聯網、人工智慧板塊的關鍵科技。而高通是目前5G研發的領先者，其主要對手則是中國的華為，同時中國具有強烈企圖心，意欲成為5G產業的規格制定者與技術領先者。因此，對美國政府而言，一旦高通遭到併購，首先必須確保它不會落於中資或有中資疑慮之買主手中；其次，不能落入可能削弱高通在5G產業研發能力者的手中，方可維持美國在新一代高科技產業的領先地位，否則形同間接幫助競爭對手的茁壯。

但檢視過去的併購紀綠，博通流露的經營特色，就是重視財務操作與降低成本，併購目的顯然在於資本市場的獲利，因此若收購高通，可能會大幅降低高通的研發支出，甚至出售科技專利，弱化高通在5G之研發能力，無異變相助長中國華為變成5G霸主，掌控全球新一代科技產業的發展趨勢與市場，此乃ＣＦＩＵＳ建議否決此案，而川普直接出手阻止的關鍵因素。

近年中國經濟崛起，成果固然可觀，但其製造業卻以量的增長為主，在質的方面依舊十分落後，以低端技術的生產與代工組裝為主；如今標榜追求中國夢，其新產業之一端係以高科技為支柱。然而，產業發展初期，中國企業以仿冒、偷竊智慧財產為經營手段，無法提升產業轉型；近年則籌組國家隊，由中國官方提供龐大且源源不絕的資金，企圖收購國外先進企業。此種購買外企的策略，在半導體產業著墨最深，因半導體為高科技之母，甚至攸關國防科技之核心技術，且中國每年約進口兩千多億美元半導體產品，因而打造強大的半導體產業乃其優先目標。而5G產業的發展，更攸關中國能否由低端製造業轉型為技術導向的製造強國，因此，成為美中產業競爭的重要戰場。而川普否決博通併高通案的舉措，誠如美國智庫學者所言，無疑替美國半導體公司掛上一個「非賣品」的牌子，受其衝擊最大者非中國莫屬。尤有甚者，據稱，美國的三○一調查鎖定中國科技電信業，可能擴大打擊面，擬對來自中國約六百億美元的電信設備及科技產品課徵關稅。一旦傳言成真，中國成為製造強國與扶植高科技產業的中國夢，恐將淪為一場噩夢。

川普否決「雙通案」，實際上是經貿保護主義精神的體現，但對台灣半導體產業之供應鏈與競爭力並未造成衝擊，吾人不必憂心。然而，中國在收購高科技公司上固然頻頻受挫，然因市場龐大，對外國企業依舊充滿吸引力，因此可能以各種變相手段達到實際主導其所無法公開併購公司之目的。尤其，台灣高科技產業擁有高階技術與完整供應鏈，中國在併購西方企業既無法得逞，必然加大對台產業的收購力道，包括參股台商在中國的子公司、鼓勵台商到中國上市，以及中資透過第三地之過水方式進軍台灣資本市場，對於收買台灣高科技人才、技術與企業，將會無所不用其極。此一潛藏危機逐漸逼近，如何防範中國的另一種買台企圖，我政府與企業界尤須正視與深思。