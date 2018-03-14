自由廣場》銳鳶無人飛機，誰來管一管？

◎ 陳東雄

軍方委由中科院製造的銳鳶無人飛機，又不明原因失聯墜落，這次直接撞毀於屏東泰武鄉武潭國小平和分校草地，距離師生僅僅百餘公尺，所幸沒有造成無辜百姓的損傷。銳鳶無人機成軍短短六年，卻接二連三的發生飛機失聯情形，國軍花了卅七億元新台幣自製的高科技裝備，安全性和操作穩定度竟是如此不堪？戰術偵搜部隊從陸軍變成海軍作了「流浪部隊」，銳鳶無人飛機始終爭議不斷，實在匪夷所思！

銳鳶無人機兩年前在嘉義竹崎上空斷訊墜落，在民航局沒有介入下，由軍方內部調查認為是人為疏失。無人飛機發生飛安事故，政府放手讓委製的軍方和作為產品賣方的廠商中科院雙方搓出個說法來自圓其說，如何向國人交代？高額裝備損失，軍方管理階層難辭其咎，國防部應拿出辦法才是。

軍方委製的銳鳶無人機曾遭質疑「沒有實戰價值」，飛機導控能力與有效作業距離和官方宣稱差距很大，飛機抗干擾及導控能力在科技水準上並不理想，容易因為訊號遮障或雜訊干擾造成導控站與飛機失聯，近年來接連發生的失聯問題，可見真假。裝備穩定度、可靠度讓人質疑，民航局無法可管，成為可能失控、威脅納稅人生命財產的殺手，政府務必盡速要求國防部解決銳鳶無人機的管理與作戰運用問題，才是負責任的做法！

（作者為陸軍備役上校，屏東縣民）