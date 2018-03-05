自由廣場》（青年時評）今日中國有沒有雷震？

◎ 林子堯

習近平正準備廢除任期制，要當永遠的國家主席。過去，蔣介石在台灣也打算做第三任，卻有不少人願冒著生命危險，疾言厲色相勸，其中雷震更欲組黨來救亡圖存。這也許沒有辦法立即「改變現狀」，卻讓台灣政治發展有了不同的轉向。

雷震何許人也？當年他可是中國國民黨內，非常核心優秀的幹部。與蔣介石同樣都出身浙江，在日本留學期間加入中華革命黨，是相當老資格的國民黨要員。即便來台初期，雷震仍舊與蔣介石關係密切，創辦《自由中國》雜誌也都獲得蔣介石首肯，《自由中國》初期甚至是黨政軍的訂閱刊物。像雷震這樣出身的人，照道理說擁蔣應該對他好處最多。

但雷震真正的理念，是除了反共之外，必須落實自由民主。這當然與蔣介石的想法相背。隨後雷震被國民黨開除黨籍，一九六○年，雷震以《自由中國》社論〈敬向蔣總統做最後的忠告〉、〈敬向國大代表同仁說幾句話〉勸蔣介石回頭是岸，切莫違背憲法三連任，因為雷震深知，這將會使蔣介石成為歷史罪人。不只雷震，胡適、王世杰等人都在國民大會表示反對意見，胡適更親自投下反對票。另外，李萬居、高玉樹等人亦連署反對。

今日習近平欲在中國玩無限任期的國家主席，人大代表究竟受到多少利誘相逼，竟然無人敢吭聲？政協會議中竟無人有當年雷震般的道德勇氣？

當時，雷震認為情勢難以挽回，而與台籍菁英組織反對黨─中國民主黨，意圖根本上的抗衡國民黨專制，雖然最終無力回天，但是星星之火，已在台灣這塊土地埋下民主的種子。當年，與雷震一同出生入死的傅正，因為曾經組黨失敗，故籌組民進黨過程更加有經驗，當歷史際遇不同之時，雷震的理念也就達成了。之後，距離其組黨失敗不過廿餘年，台灣本土反對黨就真正誕生了。

或許，今日反對習近平連任無法起到作用，甚至籌組反對共黨專制的政黨必定失敗，但是共產黨早期反國民黨，不就是認為星星之火也能燎原？當年蔣介石三連任有雷震出來反對，誰又曾料到這對往後歷史發展竟有這麼大影響？一樣站在歷史的十字路口，如今中國誰敢站出來反對習近平搞帝制？

身為享有民主的台灣人，不只勸習近平要迷途知返，更要提醒中國共產黨員，別同樣朝著錯誤的歷史方向走去！

（作者為台灣大學國發所兩岸組碩士生）