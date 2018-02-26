社論》經濟互惠無法化解中國對台野心

全球開啟經貿網絡之後，一般認為在互通有無之下，強國可望維持繁榮之優勢，而貧窮落後國家亦得以改善物質匱乏的窘境，因此相關國家均可同蒙其利，促成世界的進步與榮景。歷史的發展確實印證了這種樂觀期待的可能性，貧窮與戰爭相對減少，但也不乏逸出軌跡的案例；可怕的是，一旦例外發生，往往是特定大國以種種冠冕堂皇的旗號，意圖將其他國家納入其統治範疇，以其意識形態改造世界，卻為人類帶來嚴重的浩劫與災難。

上世紀一戰與二戰的教訓猶未褪去，至今雖未再爆發全球性戰火，但區域性衝突不斷，恐怖主義猖獗，宗教、種族與領土爭議，地緣政治到處佈滿詭雷，其所累積的破壞能量絕不下於世界大戰。尤其，文明科技的進步，原本是為了改善人類的生活與健康，卻也成為提升衝突規模的武器；如今，科技產生的殺戮力量，令人難以想像。換言之，人類在享受科技文明進步果實之餘，卻也生活在戰爭的陰影之下。當前，北韓、伊朗等眾所公認的流氓國家，固然竭盡傾國之力發展核武，卻皆在國際社會的強烈反對與監控之中，備受制裁之懲罰，形同孤兒之國。然而，若干真正擁有威脅世界和平及強烈擴張野心的國家，卻因國力強大，具有龐大商機，不但其危險性被輕忽，甚至成為國際秩序的主導者與地緣政治的重要玩家。這才是當前國際和平的最大風險。

或謂經濟互利可以消除敵意，卻有一些國家因經濟發展而強大之後，反而萌生更大的擴張慾望，中國的對台政策就是最典型的負面教材。中國成為全球第二大經濟體，確實是其國人數十年打拚的成果，外人不必掠人之美，然而，台灣在這過程中的助益，卻也不能被抹殺。但是，中國不但不正視台商對中國經濟的助力，反而散播一種台商既想賺中國的錢，就不應支持台獨的奇談怪論，完全否定台商對中國壯大的貢獻，甚至將台商當成吸取中國利益的寄生蟲。不可否認地，如此荒謬的想法在中國民眾心中已經根深柢固，難以改變，且成為對台政策的主流思維。不過，最近中國商務部統計兩岸交流三十年，中國實際使用台資超過六百六十億美元，創造了一千一百萬個就業職缺，另外，儘管比例逐漸降低，目前台灣仍是中國第七大貿易夥伴。事實上，許多非官方統計更指出，台商透過第三地對中國投資累積逾二千億美元；尤其，一九八九年天安門事件後，中國遭到西方國家的經濟杯葛，台商卻仍前仆後繼地湧入，成為中國經濟最艱難時刻的重要支撐。因此，中國成為世界第二大經濟體，台商確實功不可沒。

然而，台灣對中國經濟助益如此之大，卻依舊無法改變中國併台的野心及其蠻橫態度。尤其，小英執政之後雖不斷釋出維持現狀的善意，一再承諾不會有意外發生，這對本土政權而言，乃是重大的政治退讓，理應讓兩岸在此善意基礎上維持共存共榮的雙贏局面。不料，事與願違，中國對台步步進逼，完全沒有談判溝通的餘地，導致兩岸關係的僵局加劇，毫無舒緩跡象。諷刺的是，中國對台施壓的力道來源，正是多年來兩岸經貿關係日益強化所致；也就是說，中國企圖勒住台灣的繩索正是台灣自己編織的。

總而言之，台灣之所以陷入當前的困境，乃是源自「兩岸建立熱絡經貿關係可以化解敵意，建構共存共榮互動模式」的浪漫幻想，事實證明這是一種致命的錯覺；另一方面，則是昔日台灣經濟成長走到十字路口時，產業不選擇轉型與創新，卻受到低勞動成本的誘惑，大量外移到中國，導致本身產業的空洞化，並且壯大了潛在的敵人。換言之，今日台灣面臨的危機，大部分係自作自受的惡果，所以解脫之道，仍在於自我能否覺醒，徹底揚棄以經濟互惠化解兩岸政治僵局的幻覺，降低台灣經濟對中國的依賴。一旦台灣經濟走上自主之路，政治同樣也能確保獨立自主的地位。