自由廣場》核二廠2號機 除役或重啟？

◎ 蔡雅瀅

核二廠二號機因爆炸事故停機六百多天，台電申請重啟，原能會連春節也不停歇地加班審查，力拚在三月五日前完成作業。

展讀台電本次再啟動申請資料可發現，核二廠二號機近期曾多次發生主冷凝器銅管洩漏、儀用空氣系統手動閥內漏、反應爐保護系統之馬達發電機組跳脫、蓄電池破損、緊急循環水系統鋼筋鏽蝕、高壓爐心噴灑系統自動啟動功能失效等狀況。已知的問題雖在發現後陸續更換、維修，但近三十五年的老舊機組，可能潛伏各種未能及時察覺的瑕疵，如同前次大修，也是經過原能會審查，認為安全無虞才重啟，卻仍在併聯後發生爆炸事故。

台灣位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊交接帶，本是環境脆弱的多震之國，今年地震又更活躍頻繁。台電於二月五日申請重啟，次日花蓮就發生嚴重的震災，同月十九及二十二日亦有規模較大的地震發生，彷彿上天一次又一次地提醒三思。

核二廠二號機曾剛完成大修就發生事故，檢修僅能降低事故機率，難以擔保不會出事，何況還有地震、海嘯、火山等天災考驗，如何確保安全無虞？核二廠二號機停機已六百多天，經過兩個夏天，其裝置容量僅九十八．五萬瓩，停機期間，林口電廠兩部各八十萬瓩的機組商轉、大林電廠八十萬瓩的新一號機取得電業執照、相同容量的大林新二號機及大潭電廠六十萬瓩的七號機亦在試俥中、通霄電廠八十九．二六萬瓩的新一號機預計二月底可商轉，在諸多新電源陸續加入的狀況下，重啟真有必要嗎？況政府在更根本的節約能源方面，已窮盡一切方法了嗎？而重啟風聲一出，不僅居民疑慮，環團亦嚴詞批判，重啟有全民共識嗎？

老舊核電廠潛伏難以即時察覺的狀況，不是下令禁止跳機，就可以絕對避免意外；天災更是人力無法完全掌控；至於等到核災後再究責，根本於事無補。盼政府三思，繼續維持核二廠二號機停機狀態並及早妥善除役，以保國民安全。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）