自由廣場》不惜自毀宜蘭價值？

◎ 陳文卿

民進黨宜蘭縣長選戰，黨內初選登記已截止，原有三位登記，但其中兩位隨後又退出，因此僅剩下現任立委陳歐珀成為黨內唯一登記的參選人，而代理縣長陳金德並未登記參加初選，現在卻傳出黨中央有意改採徵召。果真如此，則民進黨無疑是在號稱民主聖地的宜蘭，做了最壞的示範。而且給大家的感覺是，陳金德真是被民進黨奉為至寶，重要的位子似乎都非他不可，不惜破壞制度也要為他排除所有的障礙。

任何黨員如果想參選就應該大大方方去登記初選，並與其他的對手展開公平競爭，而不應扭扭捏捏故作姿態等徵召。如果竟然為了某人硬生生要將陳歐珀勸退，此與當年國民黨的換柱鬧劇豈有兩樣？

徵召的說法，是因為與國民黨潛在的參選人相較民調輸一大截，才會出此下策。陳金德自己說：「宜蘭選情嚴峻，要勝必須有三個條件，第一政策要贏得縣民信任，其次是人選要縣民能夠接受，最後一定要團結。」這個分析完全正確，但大家很納悶的是，宜蘭縣從陳定南當縣長以降，只有國民黨的呂國華當過一任外，其餘都是民進黨執政，等於是綠營堅強的堡壘，曾幾何時居然變成選情嚴峻的地區了？民進黨為何不反躬自省，何以致之？

當初將尚未任滿的林聰賢硬拉到中央來當農委會主委，將縣長位子空出來，擺明就是要先練兵以穩住選情。當時應該沒有想到陳金德會在中油出包下台，可是不旋踵竟又被任命為代理縣長，創下了一任兩代理的紀錄。或許正因為這種違背民意的作法，讓宜蘭縣民大為反感，才會導致宜蘭縣藍綠兩黨的潛在候選人民調大翻轉。

陳代理縣長在宜蘭縣的政績如何，外人不大清楚，但印象最深刻的是悍然不顧中央法令，擅自修改農舍興建的規定，而唱反調的對象居然是老縣長當家的農委會。難道真因為是高層罩著才敢如此靠勢嗎？

（作者從事服務業）