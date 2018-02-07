自由廣場》想起台大前校長

◎ 張惠博

巴西裔學者保羅費爾利（Paul Freire）曾對教育做以下的定義：教育是互動的歷程，是受到世界調制的，進一步說，教育是受到情境或脈絡的影響。這樣的理解，應可用來探討當前台灣教育的議題。

最近，台灣大學校長的遴選與結果，使得教育的議題再度獲得媒體的關注。台灣大學幾乎是全體國人的光榮與驕傲，所以，對於誰出任台大校長自是無比關心。今年元月五日，台大遴委會的遴選結果公布之後，教育部高教司李司長即說，台大校長除了帶領台大發展外，期許能成為領頭羊，帶動台灣整體高教的發展，讓台灣整體高等教育能向世界競逐，這足以說明教育部以及國人對於台大的殷切期望。

然而，大家應記得，台大前校長，科技部與教育部於二○一七年三月底公布的論文造假調查結果，雖認為台大前校長並未違反學術倫理，但身為合作者之一，前校長仍有督導不周責任。因此，前校長雖早於二○一六年五月廿八日經校務會議通過續任，但他仍決定向校務會議要求任期屆滿不再續任。那時，前校長與台大師生的風範，獲得社會各界高度的讚賞。不意，此次台大校長遴選，卻發生了利益迴避與違反學術論文規範的爭議，使得台大的自治與能力，再度面臨嚴格檢視。

其實，不只是台大，陽明大學、高醫大、文化大學等校，近期的校長遴選，皆曾衍生爭端，讓各界對於大學遴選的公正性產生疑慮。因此，教育部高教司李司長在大學校長會議業務報告時，明確表示，「問題嚴重、大學要改變」，甚且，為了避免類似情況重演，教育部擬邀請學者專家與各校討論，希望在一年內透過修改大學法或相關法令，也讓更多校外與海外優秀人士能參與校長遴選。然而，攸關大學發展的校長遴選，絕不只是選制的問題，它應有國際視野、學術意涵以及對於人才的尊重，教育部長宜適時的提出其看法，以顯現大學應有的高度，並做為社會的表率。

（作者為國立彰化師範大學前校長）