自由廣場》周美青選台北市長？ 好冷！

◎ 方復權

超級寒流從上週末開始急凍台灣，國民黨也順勢拋出了一個政治風向球，卻沒想到變成了超級冷笑話。

有媒體推薦前總統馬英九的夫人周美青，代表國民黨角逐年底的台北市長選舉。笑話一是想不到國民黨長期在台北市執政，至今仍然找不到適當的候選人。其二是再次給了一心想要參選的前立委丁守中一個耳光，暗示他不合格。第三點也是最為關鍵的一點，周美青過去在馬政府時期，透過刻意的安排，總給人熱心公益、關懷這片土地的形象。但是，所謂魔鬼藏在細節裡，周美青身為第一夫人的時候，竟然在眾目睽睽、大庭廣眾之下，不但三番兩次給馬總統臉色看，還用手強壓馬的頭，對著媒體鏡頭鞠躬。這種模樣，把低EQ、氣量小、有控制慾、不尊重總統就是沒把人民放在眼裡的本性，表露無遺。若真要當上台北市長，恐怕不會是台北市民之福。

第四點則是寒流的外溢效應。當記者詢問前台北市長郝龍斌以及前台中市長胡志強對周美青參選台北市長的看法時，兩人不約而同的均表示「支持」。換句話說，年底就要選舉了，這兩位國民黨前後任副主席竟然沒有危機意識，也一副漠不關心黨的前途及未來的姿態，袖手旁觀，被動迎合。國民黨，看來還是一蹶不振，連身為在野黨、監督與制衡執政黨，都失職。

（作者業國際貿易，台中市民）

嘉義、基隆，何時搞定？

◎ 邱智淵

年底選舉，國民黨原來在嘉義市有很高的勝算，但也許就是自認為有贏的機會，參選者個個勢在必得，加上兩方人馬在嘉義市長期對立，使得國民黨在嘉義市版圖的裂痕浮現，尤其傳聞黃敏惠是黨屬意的人選，如果這是真的，將使得這場初選落得只是過場走程序，對身為地方上二號人物的市議長蕭淑麗而言，那真是情何以堪。果不其然，蕭淑麗終於宣布脫黨，以無黨籍身分參選。整個過程中，顯然沒有看到黨主席努力協調的用心！

而在基隆，市長初選民調大搞烏龍，無論誰贏誰輸已搞得大家都有怨氣，而且黨中央最初不願面對問題積極介入處理，如今一週過去了，誰是「接班人」都搞不定，大家的火氣還越搞越大。這一疏忽，輸了政黨的公正中立形象，更糟的是暴露了缺乏危機處理能力。例如就算是因為疏失造成烏龍，只要澄清了，就該依照規則與結果來公布誰是候選人，哪有結果出爐了，卻不敢公布，還要丟給黨中央去協調？這不等於自曝初選有假？程序有假？這樣的烏龍結果造成的嫌隙與裂痕，怎麼可能讓參選人再度團結與合作？更糟糕的是，連黨主席到現在還不願對支持者表示歉意，還在把責任推到民調公司，這種態度，可以讓支持者信任嗎？

國民黨要嚴肅地看待嘉義、基隆初選事件對於黨的公正性與民眾信賴感的損傷，立即處理；如果還以為事情拖過了就沒事了，失去人民的信任，國民黨離「班師回朝」恐怕只會越來越遠。

（作者為獨立評論人，台北市民）