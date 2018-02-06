自由廣場》柯Ｐ價值排序 泛綠絕不相容

◎ 范姜提昂

日前，小英說柯文哲必須對「台灣價值」再做確認，而引發台灣價值討論熱潮。問題是「價值」在語意上，通常指的是值多少錢，多少用處，或多少分量。

不過，以上皆似是而非，若從「價值觀」切入，或許清楚些。譬如有人會說：依我的價值觀，朋友義氣第一，少賺十萬八千，不算甚麼！

這句話充分反映了何謂「價值」的輪廓，那就是當我們面對「必須有所抉擇」的時候，我們會如何決定？價值的本質，「對內」是一種是非對錯的內心抉擇，而這個抉擇如果獲得認可，可能會被視為可遵循的對象，那麼這個抉擇「對外」就成為有價值的典範，美國總統歐巴馬就曾高呼：「我們引以為傲，照亮全球的美國價值，不因任何恐怖攻擊而黯淡。」

換個角度說，value當名詞用，是價值，而一體的另一面，也就是價值的來源是當動詞的時候：是重視、看重、珍視、推崇或崇尚，也就是抉擇的具體動作；而既然面臨「價值是甚麼」的問題，就代表有兩種以上「難以抉擇」的選擇困境。若優先選擇AB而不選擇CD，那就可以說「我們的價值」是AB。

台灣國民最熟悉的「價值抉擇」名言，莫過於一八四九年，死於沙俄鐵騎的匈牙利詩人「裴多菲」留給嬌妻的詩：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」，詩人告訴我們，所謂「價值」的核心意義在於面臨抉擇的「價值排序」：自由第一，愛情其次，生命再其次。

客觀說，國家社會的價值有哪些，排序為何，每個人感受的或感動的或許不盡相同。十六年前，美國布希總統在中國清華大學演講，他闡述「自由」與「法治」是美國價值，並以自由女神為象徵：一手握火炬，象徵自由之光，一手捧法典，象徵法治。

但對台灣國民而言，最有感的莫過於獨立宣言所揭櫫，包括自由、民主及追求幸福的權利在內的建國理想。自由是目的，民主則是手段，而以當今台灣之困境，若論價值排序，失去主權就失去一切，主權當然排序第一！

而柯之言行，包括日前在土耳其說：「戰爭只有少數軍火商獲利」、「戰爭是沒有必要的損傷」，都證明他固守急救醫師以「保命」為唯一價值的習性，為了「保命」願意與敵國大搞「一家親」、「命運共同體」，很合邏輯，卻與泛綠使命絕不相容！

（作者為資深電子媒體工作者）