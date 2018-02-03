自由廣場》北極的第三絲路

◎ 雲程

一月廿六日，中國國務院發布《中國的北極政策》白皮書，發誓要成為北極的「積極參與者」，建立「人類命運共同體」。

中國深知自己非北極沿岸國，因此白皮書開宗明義就先完全排除既有的「北極理事會」等架構，聲明無單一國際管理機制，從而引申〈聯合國憲章〉、〈聯合國海洋法公約〉、〈斯匹次貝根群島條約〉（Svalbard Treaty）是北極的指導性法律。白皮書鋪陳：依據〈聯合國憲章〉，中國是安理會常任理事國，對世界安全事務有決定權；而〈聯合國海洋法公約〉給予公海的航行、開採權利；隨後強調北洋政府時期簽署〈斯匹次貝根群島條約〉，證明擁有合法權利利用北極海。在國際政治上，又引小布希時代國務次卿佐立克（Robert Zoellick）「有責任的利害相關者」（responsible stakeholder），作為自己介入北極事務的理論基礎。

中國的北極企圖是在氣候暖化的背景下發生。學者推測北極海在二○四○年，將會完全沒有浮冰。北極航路對歐亞間通航非常有利，只有傳統距離一半強，時間只要三分之二。去年至今，中國遠洋海運集團在堪察加半島的Petropavlovsk-Kamchatskiy、莫曼斯克（Murmansk）與比利時澤布呂赫已設置貨櫃集散場，佈局北極航線態勢明顯。

但中國要的不只是航路，也不會只是漁產開發、管理中國遊客等民事項目─此處有世界四分之一石油及錳等礦產；另從〈斯匹次貝根群島條約〉來看，中國意在搶佔對世界開放的戰略要衝Svalbard群島，以控制北大西洋。

中國的北極海戰略也有「麻六甲困境」─它必須經過日本掌控下的宗谷、津輕、對馬、大隅、宮古等海峽，才能堂堂北上。二○一六年六月解放軍通過Tokara群島間領海，辯稱是大隅海峽，除意在一二島鏈間演習外，更直指北極戰略。為掙脫此困境，中國至少要擁有日本海沿岸國地位，以掌握影響力。在這戰略目標下，對朝鮮強硬，甚至用兵，以在戰後取得圖們江口如豆滿江洞等戰略要地，再配合大量中國人偷渡東西伯利亞，乃勢所必然。

白皮書中北極航路已晉升為「冰上絲路」─三條絲路包圍歐亞大陸，連結點在倫敦，完整展現中國的全球戰略圖像，顯非玩笑話。川普的​國安報告已具體指出中俄為美國威脅、英國首相梅伊也拒絕簽署一帶一路諒解備忘錄，剩下就是普廷能否察覺此一危機？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）