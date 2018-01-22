社論》將資金行情轉為景氣行情

今年以來金融市場仍然大好，美國各大指數續創新高，歐洲主要股市亦呈牛市奔騰，就算經濟失落近三十年的日本，日經指數亦創下二十六年來新高；至於台股，不僅創下二十八年來新高，更在行政院副院長施俊吉所謂萬點只是起點的鼓舞下，穩步向一萬二千多點的歷史高點邁進。全球金融市場各種利多加身，形成完美的圖像，「黑天鵝」、「灰犀牛」等金融怪獸似乎已在金融草原上銷聲匿跡。所以，這一次真的不一樣了？全球金融盛世即將降臨，不再有反轉逆襲？

其實，不管數據多麼美好，歷史一再證明，在人們高度樂觀之餘，金融劫難也在悄悄浮現，而且悲劇的幅度恰好與投資人的樂觀指數成反比；亦即投資人愈樂觀，未來的金融風暴愈可怕。這已是歷史鐵律，沒有所謂「這次不一樣」的例外。那麼當前之金融風險何在？最重要的是，各國金融市場均在歷史高點，但債券殖利率卻處於低點，全球甚至有數兆美元債券為負利率；這明顯是一種悖逆情狀︰如果經濟成長促成資產大漲，市場必然對資金有強大需求，則債券利率何故處於歷史低檔？最大的原因顯然是自金融海嘯以來的寬鬆貨幣流向市場所致。金融海嘯之後，為解決流動性問題，各國央行大印鈔票，大量釋出到市場，造成錢滿為患，導致負利率之怪現象。這些滿溢的資金流入金融市場，造成資產價格上漲，金融市場頻創新高；儘管如此，投資依舊信心不足，因此實體經濟成長有限，致而金融市場一枝獨秀，實質所得卻停滯倒退，貧富差距擴大。

如今，美國對失業與所得非常關切，乃採行減稅等措施鼓勵製造業回流；而中國亦有中國夢，放棄追求量的ＧＤＰ，去產能、去槓桿、限污停產，改以質的ＧＤＰ為經濟發展目標；台灣亦推廣五加二新創產業，並戮力在二○二五年達到再生能源兩成的目標。再者，電商、ＡＩ、物聯網、社群網站、自駕車、電動車、工業四．○等新產業，更成為各國努力的目標，未來資金能否不再流連於金融市場，轉而挹注實體產業，將是國家經濟體質能否調整提升的關鍵。目前，各國驅趕資金撤出金融市場的作法，就是縮表與升息。美國已展開縮表與升息，但幅度仍屬溫和，公債殖利率則強勁反彈，而歐洲央行迅速縮小購債規模，日本也不再持續寬鬆政策。總之，全球市場不再有便宜的資金，縮表與升息成為金融顯學。由是缺乏資金挹注，又處於歷史高檔的全球金融市場，風險可說與日俱增，投資人真的必須審慎小心。

除了資金走向外，另一個攸關全球經貿穩定的是中美貿易戰是否爆發？此一議題有務實的算計，也有情緒的糾結。就現實面論，中美貿易逆差已是美國長年的大包袱，去年在川普一再叫陣表達不滿後，中國對美貿易順差仍擴大至二千七百五十八億美元，較前年大增二百五十億美元，顯然川普在競選時鎖定中國為首要批判對象，並沒有達到任何效果。再加上川普一再強調北韓核武議題需要中國協助，以及川普與習近平麻吉般的互訪，川普甚至對習大大表現出惺惺相惜之情，顯見在實務面與情緒面，川普政府對中政策是一個矛盾的結合體，很難預測它會向哪一邊傾斜？近來許多中美貿易重大爭議升高，美國貿易代表署在年度報告中指出，中國和俄羅斯都沒有遵守世貿組織所倡導的市場經濟政策，也未履行在加入世貿組織時的某些承諾。報告直接表示，美國在錯誤的條件下支持中國加入世貿。美國商務部也完成對外國鋼品是否威脅國家安全的「二三二調查」，另外，「三○一調查」、中國太陽能板涉傾銷調查等，也即將公告；且美國對中國觸及敏感領域正提高警惕，考慮限制其投資。相對的，中國掌控企業，設置非貿易障礙，扶植本國企業的作法並未減少；尤有甚者，中國更將外企納入大數據掌控範疇，早已破壞自由市場的機制。未來中美貿易摩擦如何收場？勢必影響全球經濟發展。

氣象上有所謂完美風暴；金融市場的完美演出，同樣潛藏極大風險，只是歡樂派對尚未結束，投資人往往不願接受掃興的預言，只有大難來時，方可領悟危機意識的重要。當然，金融風暴亦有避免之途，那就是各國拚經濟，使由資金支撐的行情轉化為景氣的支撐，則金融市場的榮景便會在基本面之上穩健前行。