自由廣場》美國歷年彈劾案75%彈劾法官

◎ 范姜提昂

監委陳師孟先生說，要專辦「辦綠不辦藍的法官」，法官協會聲明抗議，說這是清算鬥爭、是恫嚇司法。其實，陳師孟講話「向來」直白，就像長期民調中，法官「向來」是最被社會信賴的行業之倒數第幾名。

彈劾，東西方都有，各具特色，但都是以司法體系「可能搞不定」的大官，或獨立審判的法官為對象。換句話說，他們所擁有的體制權勢，很可能妨礙或嚇阻司法調查，因此才會發展出「彈劾」這種，具有「超越」司法效力的制度，否則，一切交給司法不就行了？

這個效力具體而言，就是彈劾、定罪、拔掉原本可能妨礙司法的官職、官威或榮銜；然後，再以普通國民身分接受司法審理。不過，隨著民主制度的逐漸進化進步，有些內閣制國家改以不信任投票取代。

美國則以開創性成文憲法，實踐了啟蒙運動「三權分立」的政治理想，並在這個進步體制下，將「彈劾權」定義為「立法權」對「行政權及司法權」的制衡機制。美國式的三權分立原則，並非涇渭分明的各自為政，而是每一權都適度「跨」到另一權。

在此原則下，參眾兩院「跨」進司法規格的角色分配是：由眾議院擔任檢察官的起訴角色，簡單多數通過「彈劾條款」之後送到參議院；全體參議員則擔任「陪審團」角色，若彈劾總統，則由首席大法官主持審訊，如果「彈劾條款」的每一條都三分之二以上同意，就「判決」有罪，被彈劾者必須下台。

總之，相對於司法，現代彈劾制度應該是一種「類司法規格」的「政治審判」，而非司法審判，目標之一就是掃除司法審判的路障；而既然必須透過投票程序，則無論「起訴」或「審判」都難免政黨運作。

在這個「彈劾本質」的認知之下，面對陳師孟的針對性談話，法官們其實無須視為「恫嚇司法」，因為民主化及媒體超發達的正面效應，會限縮達官顯貴們嚇阻司法調查的企圖；相對，法官因為擁有獨立審判的職權，反而更可能成為沒人管得動，具備體制正當性的妨礙者，而揆諸史實，的確如此。

依據美國參議院統計，美國行憲兩百一十年內，共有十七件彈劾案被提出，其中參議員一件、總統兩件、國防部長一件、其餘十三件均為法官，占總件數的四分之三！而參議院投票結果：被彈劾的法官中，有五成四，即七人被定罪，無罪者四人，主動辭職者二人。若主動辭職者假設為有罪而未辭職，則兩百多年來，被彈劾的美國法官高達七成有罪，相當驚人！

令人沮喪的是，以上，將「彈劾權」視為「立法權」制衡「行政權及司法權」的機制，是美國三權分立的體制設計，從頭到尾，國會是彈劾權運作的主角；而現行五權體制下的監察院，即使陳師孟在監察院成功的通過彈劾案，問題是案子走出監察院，不是送往國會，而是移送司法院轄下，我國三大最高法院之一，由一群資深法官組成的「公務員懲戒委員會」進行懲戒。試問，法官審法官，將如何？

再者，懲戒處分多達九種，包括記過、申誡，而正港的彈劾，有罪就是下台！誠如前司法院長翁岳生所說：懲戒，是行政長官追究部屬違紀失職之責；彈劾，則是國會追究「政府高級官員憲法上之責任」。我國制法者混淆不清，致弊端顯露。

而與前述美式彈劾相對照，如此畸形失能的監察院自然當廢！但彈劾權之行使仍有現實上之必要，基於修憲或制憲遙遙無期，現階段依舊寄希望於陳師孟，因為至少，他的著力點指向法官，與美國行憲兩百一十年的彈劾趨勢相符：擁有獨立審判職權的法官，是彈劾機制的核心對象。天佑台灣！

（作者為資深電子媒體工作者）