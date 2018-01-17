自由廣場》核潛艦走光

◎ 雲程

觀察家發現中國人民解放軍習慣性在每年一月十一日「搞鬼」─二○○七年當天北京發射飛彈擊毀自己的衛星，不顧太空安全吹噓武器實力；二○一一年當美國國防部長蓋茲與胡錦濤會面時，胡在蓋茲面前宣布隱形戰機「殲-20」試飛成功，而當時現場督軍的即是時任軍委會副主席習近平。外交部被問及此事，還罕見地要記者去問該當部會。日本觀察家據此判斷：解放軍有不符中央領導的跡象。

今年一月十一日，正當外界納悶解放軍又會耍什麼花招時，日本隨即宣布「十日下午發現一艘不明國籍潛艦於宮古島東北、日本專屬經濟區內朝中國方向潛航。該潛艦在十一日上午進入尖閣赤尾嶼東北方毗鄰區內，同時海面上有一艘解放軍江海級護衛艦伴航」。

雖然有評論判斷：該潛艦是隨航艦遼寧號南下後返航的繞行；但從一月十一日的日期分析：尖閣潛航是有計畫的威嚇鄰國的行為。

這艘或是可發射巡弋飛彈的新型核子動力攻擊潛艦093B，被公開的照片中是以浮出水面、展示國旗之姿態航行。部分人士認為這是中國在執行〈聯合國海洋法公約〉第二十條（領海的）「無害通過權」。不過「無害通過權」關鍵在於領海─除二○○四年解放軍潛艦在石垣島東側領海內「失誤」潛航，違反〈聯合國海洋法公約〉外，之後二○一三年兩次（沖繩毗鄰區）與二○一四年（對馬外海），解放軍都只玩擦邊球的在日本領海外潛航，未違反〈公約〉。此次093B潛航的位置是毗鄰區，根據國際法，根本沒有浮航義務。

還有論者表示：解放軍或是在展示軍力。不論是攻擊潛艦或彈道飛彈潛艦，隱密性是關鍵，一旦浮出水面，就是潛艦「認輸」的表徵，在眾目睽睽下浮出水面的潛艦極為罕見。綜合前述因素，較為可能的劇情是093B在日本領海內違法潛航被發現，海上自衛隊機、艦逼其浮出海面。而有日方學者推論：潛艦情報來自台灣。

無論如何，藉由此次角力可知：解放軍新型核潛艦關鍵參數與聲紋已被美日兩國偵蒐，並可能與台灣等區域盟邦海軍分享。

核子動力潛艦是戰略武器，直屬中央軍委會主席管制，不論這起事件屬於事先計劃（習近平秀肌肉）、凸槌（潛艦獨斷獨行）或技不如人（被美日反潛戰力順勢將了一軍），都指向解放軍指揮鏈的莽撞與欠缺自制的特性。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）