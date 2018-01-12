社論》「台灣獨立」與「台灣獨立性」

美國眾議院日前無異議通過台灣旅行法，要求美國政府應鼓勵美台在各層面進行訪問，北京不滿自不在話下。這項法案要成為法律，還需要參議院通過同樣的法案，並由總統簽字。參議院版的台灣旅行法，已在去年五月提出。去年底，川普簽署的二○一八國防授權法案，其中建議美台海軍艦艇互訪，引起中國駐美公使撂話：若美國軍艦抵達台灣，將啟動「反分裂國家法」武力統一台灣。政治，軍事，美國隨著中國威脅上升，對台灣的友好表態，明顯影響了中國的棋步。不過，因此期望台美關係「正常化」，便過度推論了。

從「一黨專政」進化到「一人專政」，習近平對台灣的威脅行動也更凌厲。中國國內的權力鬥爭，從薄一波之子薄熙來被判無期徒刑，接班人孫政才遭雙開，到溫家寶之子溫雲松被捕，在在顯示鄧江胡時代的集體領導、任期制已名存實亡，新的獨裁體制於焉成形。新威權，新國力，新科技，將國家暴力推到一個歷史的新高點。而諾貝爾和平獎得主劉曉波被關押至死，其妻子劉霞也至今尚未重獲自由，堪稱定於一尊的習近平向西方國家釋放的特殊訊息，它意味著中國的特殊國情，絕不接受西方的普世價值。中國的走勢，會不會是現代版的「黃禍」？

新國力，讓中國對台灣在內的周邊國家，不斷進行武力、經濟雙管齊下的戰略擠壓。其中，台灣被中國視為突破第一島鏈、徜徉太平洋的突破口，自是首當其衝。馬政府執政期間，一意配合中國的霸權崛起，讓其政經勢力長驅直入，且在南海、釣魚台等國際爭議為中國跑龍套，連國際活動都甘採附庸模式。然而，人算不如天算，馬英九的傾中總路線，二○一六激發人民反撲，國民黨首度完全在野，至今欲振乏力。而中國在亞太的戰略衝撞，則觸發了自由印太的戰略重整。台灣，也在美國為首的地緣政治轉變中，順勢從亞太延伸到自由印太，依舊是不可或缺的拼圖。

近年來，尤其川普政府以來，美國提高了對「台灣獨立性」的重視程度，或者說，對台灣關係法與六項保證的實踐，增加了不少過去沒有的行動詮釋。這對台灣，自然是正面的。但也要清楚看到，更大的背景是中國霸權崛起，美國基於國家利益，需要以此求取戰略平衡，有異於「台灣獨立」論述。而客觀上，近二十年來，台灣的綜合國力緩下坡，經濟、外交、國防等硬實力望中國莫及。假使台灣長期貧弱不振，當前的美國優先主義恐怕無法提供空白支票。所以，更緊密的夥伴關係，至少我方要有足夠的硬實力，方能透過台美合作徐圖前進。

冷戰時代，對西方民主陣營而言，台灣主要的作用在於，實質的軍事結盟與形式的民主示範，堪當圍堵共黨勢力擴張的前線。冷戰結束，全球化揭幕，民主的價值，逐漸被經濟取代。現在，西方國家的中國話語，說來說去不脫市場與工廠，敦促中國的民主演變已非主旋律。於是，台灣後冷戰的民主落實固然可貴，民主的市場價值卻不可同日而語。唯獨軍事角色，由於中國霸權崛起的戰略衝撞，台灣依舊保有麥克阿瑟說帖的價值：若成為敵人擊不沉的航空母艦，對美攻擊能力將增加百分之百。從重返亞太到自由印太，台灣的軍事角色受到比民主角色更務實的重視。

於是，對內而言，台灣要完善民主法治，避免民主淪為暗助敵國的保護傘；同時，在中國襲擾下確保國計民生於不墜，以成長拉動分配。至於國家間的自由貿易，乃是經濟活力的出入口，台灣必須理性計算「想拿甚麼」與「該給甚麼」，切勿以民粹情緒干擾經濟理性，致使更無力擺脫中國經濟磁吸。同樣迫切的，則是善盡軍事盟友的作用，把國防視為硬中之硬，讓台灣連結於集體安全體系，以此力抗對岸的強大勁敵。從台灣關係法到國防授權法，美國對台灣的戰略定位益發清晰，以軍事協力強化「台灣獨立性」，捍衛台美的共同利益。而這，既是台灣借力使力、以小搏大的槓桿，也是將「獨立性」極大化的空間。