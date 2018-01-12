自由廣場》總統在民進黨的轉述道歉

◎ 黃惟冰

根據與會人員轉述，蔡英文總統十日出席民進黨中執會，對於政府在短時間內二度修改勞基法表達歉意。同時，蔡也強調，上一次的勞基法修法，社會有很多不同的檢討意見，因此這一次修法，是在保障勞動權益的前提下，進行小幅度的修改，為台灣的經濟轉型、中小企業的生存，爭取時間及空間。

有鑑於此，讓人不禁想問，蔡英文的這段話，為何不在這次修法前，先跟大家說清楚、講明白呢？畢竟，過去這段時間，執政團隊之所以會受到猛烈批評的很大一部分原因，就是因為有許多人不清楚二度修法的必要性，以及對於政府在第一次修法時思慮不周，搞到勞資雙輸，卻連個道歉也沒有，而積怨至今。

說穿了，政府若想在一年內兩次修改勞基法，必須先告訴人民這樣的折騰，到底是為誰而戰？以及為何而戰？才容易建立二度修法的正當性與支持度，怎麼會等一切都塵埃落定了，總統才坦承若不適度調整，台灣的中小企業勢必難以承受，而勞工也無法在產業衰退的情況下，維持穩定的工作與收入。

作為領導人，不能只知埋著頭做對的事，還要在對的時間，講對的話，人民才能跟上腳步，社會也才會有一致的前進方向。很遺憾的，以此標準而論，蔡英文的道歉跟說明來得太晚，事情只做對了一半。

（作者從事公共服務業）