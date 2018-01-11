自由廣場》審判日近了—年輕人給習近平的一封信

我叫古懿，是一個中國留美學生和持不同政見者，就讀於University of Georgia。在幾天前起草了一封給習近平的新年公開信，在短期內獲得居住在多國的中國人和非中國人（包括回人、維吾爾人、哈薩克人和滿洲人）的熱烈響應。這是我第二次組織同學們給習近平寫信。

和一年前的上一封信一樣，這封信痛陳了共產黨對中國及其占領的東突厥斯坦和西藏的犯罪，同時對共產黨最高領袖發出警告（而不是請願）。不一樣的地方在於：我們在這封信中明確支持中華帝國瓦解、殖民地獨立。

鑒於臺灣這個獨立國家面臨著中國的嚴峻威脅，我希望和臺灣讀者分享我們的觀點。

習近平：

我們是一群年輕的中國人和非中國人，立志顛覆你的政權和分裂你的帝國。因為至仁主的恩典，我們希望你為那些在你名下的罪行懺悔，以免在復活日帶著恐懼走上終極法庭。

中國及其殖民地經歷了迫害和鎮壓加劇的二○一七年。劉曉波在與世隔絕中離去，伊力哈木仍在囚籠，吳淦被判八年重刑，王全璋和權平生死未卜，秦永敏和紮西文色走上法庭，維吾爾留學生在全球被綁架，哈薩克人成批消失於再教育營，清真書局遭連根拔起，喇榮佛學院被部分夷平。我們無法列舉所有受難者的名字，只有全知的主徹知所有罪行。

中國共產黨踏著井岡山的血路走過了九十年。這條路上有傳教士和作家的頭顱，有長春和夾邊溝的餓殍，有入侵者射向布達拉宮的炮火，有占領軍輾過學生軀體的坦克，有穿過陳克禮頭顱的子彈，有林昭留下的血書。屠殺構成了你們的歷史，鮮血染紅了你們的旗幟，而你從前任們那裡繼承了他們帶血的遺產，繼續著他們流血的事業。

這個嗜血的政權必須被顛覆，這個嗜血的帝國必須被分裂。

我們從至高的主那裡獲得了反抗的許可，我們在進行一場神聖的戰爭。我們含著熱淚徹夜祈禱，我們知道有寶座的主垂聽被壓迫者的呼喊。我們收刀入鞘，只以鮮花和蠟燭為武器。當全能的主意欲的時候，鮮花將堵住你們的機槍，蠟燭將熔化你們的坦克。我們將升起三色旗、藍星月旗和雪山獅子旗——它們將飄揚在自由人的土地和勇敢者的家園。

而你將作為暴君走向墳墓，作為兇手在末日復活。當太陽黯黮的時候，當星宿零落的時候，當山巒崩潰的時候，你將看到功過簿被展開、天皮被揭去、火獄被點燃。在那一天，你將無法否認自己所做的善惡，你將看到毀滅坑中的烈火——那烈火能升到人的心上，你將看著被你們踐踏過的靈魂沐浴樂園的恩澤。即將古稀的你，將怎樣預備那一天的到來？

在新的一年裡，我們為自己祈禱，也為你祈禱。我們不會跪在你面前祈求暴政下的仁慈，我們跪在至赦主的面前祈求他拯救你的靈魂。

起草人：古懿（美國）

簽名人：陳涵（美國），吳樂寶（澳大利亞），陳闖創（美國），馬兆峰（中國），王珞（中國），艾不都外力．阿尤布（土耳其），吳俊偉（香港），劉欣閱（美國），王仲夏（美國），邢鑒（泰國），胡經緯（美國），張樹人（澳大利亞），劉意（中國），謝曉斌（中國），姜澄（中國），張鵬（中國），吐爾別克．黑班（哈薩克斯坦），楊思婷（加拿大），馬聚（美國），季節（美國），王涵（美國），宋瀟偉（美國），丁乾坤（中國），王劍虹（英國），埃爾宏．亞拉卡（瑞典），馬正川（美國），孫擎（加拿大）

連署網址：https://goo.gl/SGgLUX