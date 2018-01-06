自由廣場》賞味期限 有效日期

◎ 程仁宏

消費者常問以下問題：食品過了有效日期就該丟掉嗎？就會壞掉嗎？會危害健康嗎？

依食品安全衛生管理法規定，「食品應明顯標示有效日期」、「食品逾有效日期不得公開陳列」，故依法業者不得公開陳列販售逾有效日期的食品，而食品的有效日期為業者依不同產品設定最佳食用的日期，在日本即以「賞味期限」來標示，即為該食品最佳食用風味的時間，並不表示該食品過了「賞味期限」即不能食用，反而在「賞味期限、有效日期」內的食品，若保存方式不對，如該冷藏沒冷藏、冷藏溫度太高、曝曬在太陽下等，反而會變質、變壞；即以鮮乳為例，一般市售鮮乳的殺菌方式，採低溫長時間、高溫短時間、寬鬆高溫短時間、超高溫短時間等方式殺菌，事實上，依殺菌程序處理再加上無菌充填，應可以延長保存期限，但業者為了強調新鮮、在地，在包裝上通常註明保存期限只有七至十四天，現為冬季又常有冷氣團南下，消費者買了一大瓶鮮乳，常因天氣冷喝得少喝得慢，一不小心鮮乳就逾保存期限，不少消費者不放心又不敢喝，只好將大半瓶的鮮乳倒掉，是否將還能喝的鮮乳浪費了呢？

哈佛大學調查發現，有八成三的美國人曾因食品逾保存期限而將食品丟棄，一年將近丟棄八千噸的食品，在此同時，全球仍有上百萬人因飢餓而嗷嗷待哺，引發浪費食物之議，反觀國內仍有類似問題。

期盼曾任消保會主委的蔡總統更加重視消費者食品安全衛生，不讓食安事件一再重演，也應要求行政院食安辦公室、消保處、食藥署共同研議，面對「有效日期」的迷思，如何在消費者權益、食安與珍惜資源不浪費食物間找出平衡點。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）