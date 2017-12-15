自由廣場》台灣重回世界衛生大會

◎ 陳正義

參與國際組織的困境，台灣年復一年必須重新面對的難題。聯合國大會七十二屆常會在數週前已經開跑，或許現在正是時機，重新檢視台灣參與世界衛生大會的策略。

中國對於台灣參與國際政治的阻撓從未收手，面對此項政治難題，台灣要加入世界衛生組織，簡直像面對歌利亞巨人的大衛一樣。但中國對於台灣的打壓已經不只是政治層面上的侵擾。兩千三百萬台灣人民的健康與性命，被當作政治棋局的棋子，玩弄於中國的股掌之間─誰能夠忘記，在二○○三年當台灣陷入嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）的危機時，中國施加壓力、阻擋世界衛生組織對台灣的直接援助？為了自身的政治企圖而賭上台灣人民的生命，中國的舉動著實令人鄙視。

世界衛生組織在中國的壓力下，似乎已經放棄處理對於台灣參加WHA的議題，決定交由台灣與中華人民共和國「自行解決」。

中國對於台灣成為WHO會員國，外交上的打壓從未也不會停歇；那麼台灣應該要從哪裡出發？

三月時，我在貴報的一則投書中曾經提到，「如果不讓台灣參加世界衛生大會，華盛頓應派美國衛生部長Tom Price到台灣，親身體驗如何應對禽流感爆發的長年挑戰。」（二○一七年三月十二日自由廣場〈川普應讓衛生部長訪台〉）

根據圈內人的消息與知識，美國─尤其在過去二十餘年─也殷切地希望台灣能夠進入世界衛生大會。

台灣人公共事務會從一九九○年代末期起，便從未間斷地在美國倡議台灣加入世界衛生組織。這項倡議活動在二○○四年達到顛峰，成功推動一項具有約束力的法案通過參、眾兩院投票，授權美國國務卿啟動並發展計畫，幫助台灣以觀察員身分參加為期一週的世界衛生大會，並指示美國代表團前往日內瓦執行該項計畫。從二十餘年前至今，每年美國國會也都有議員提出法案、決議案，支持台灣參與國際組織，尤其世界衛生大會。由此可見，美國一直都十分穩定地在這項議題上支持台灣。

雖然美國的幫助與支持從未中止，要達成參與世界衛生大會的目標，台灣政府仍然需要自立自強，祭出最高層級的行動。但要怎麼做呢？

本會自十多年前起，就不斷敦促台灣外交部建立一個「盟友陣線」，積極地組織可能挺身支持台灣、對抗中國壓迫的盟友，台灣必須自己開始建立這樣的組織行動，不能再只等待美國出手。

世界衛生組織的執行委員會總共有三十四個國家，外交部應指示其派駐至該國的代表向該國的相應部門尋求支持，並說明台灣將建立一個聯盟，組織盟友們有效地在世界衛生大會為台灣倡議，聲援台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

當執行委員會在下週展開會議時，台灣在該委員會中的外交盟友，如史瓦濟蘭、多明尼加共和國等，將可提出一項決議案，要求讓台灣以觀察員身分與會。

在執行委員會之後，恐怕中國又將開啟新的戰場，繼續阻撓台灣；但若台灣派駐這些國家的代表能夠有效地說服這些國家支持台灣以觀察員身分參與會議，那麼台灣至少能通過以觀察員身分與會的第一個門檻。

〔作者為美國華府台灣人公共事務會（FAPA）會長〕