自由廣場》新南向與想像的中華民國霸權

◎ 何景榮

新南向政策的執行已邁入第二個年頭，我國在高教輸出與經貿合作上也有一些斬獲。唯獨對新南向政策「以人為本」的核心價值，心懷中華民國的公務體系似乎還抓不準方向。近來，由於美國提出了「印度-太平洋」戰略的新思維，我國一些研究國際關係的學者，開始談論「亞洲共通的民主價值」，彷彿成為世界超強美國的御用智庫，準備對東南亞「輸出民主」；又彷彿是當年「四萬萬中國人心之所向」的泱泱中華民國，決定用孫文「濟弱扶傾」的那套哲學，來施惠東南亞的「小國」…

雖同為東協成員，東南亞各國的政治體制，不但大相逕庭，且各自獨樹一格。以最接近民主政體的兩個東協國家來說，菲律賓有美式的兩院制國會，但民選的總統偏又充滿強人色彩，施政常遊走在憲政邊緣；國會與總統皆民選的印尼，卻不像歐陸國家那樣遵守政教分離原則，而是將「信仰至高真神」(Ketuhanan yang Maha Esa)訂為憲政層級的立國原則，國民必須是有神論者，褻瀆宗教則是刑事重罪。

相較於禁止無神論、禁止共產主義的印尼，越南則是共產一黨專政，由黨總書記、總理、國家主席與國會主席構成的四頭馬車共享權力；泰國是軍政府執政，國王與皇室卻享有至高無上的尊崇地位；馬來西亞為聯邦制，州級政府享有高度立法權，中央層級卻由馬來裔、華裔與印度裔共治，但施政上偏又貫徹「馬來至上」(ketuanan Melayu)的族群政治思維。

換言之，每個東南亞國家的政體既特殊、又複雜；東南亞國協能夠維繫的先決條件，就是會員國不干涉彼此大異其趣的政治體制與意識形態（光是從東協會旗，就可看出東南亞各國強調的是「稻米文化」這類非政治性的文化遺產，作為團結彼此的共同價值）。想不到兩千多萬人口的中小型國家台灣，如今要去「教導」東南亞「民主是你們的共通價值」，直接挑動東協最敏感的那根神經，非要逼得六億五千萬人口，到時候給你小國直接打臉！

更何況，台灣民主雖然不差，但是要成為可以對外輸出的舉世典範，未免還有段距離。跟近世的民主典範德國相比，台灣的轉型正義搞得拖泥帶水，總統必須對外強調改名不是重點，卻無視德國絕不允許「希特勒路」、「國立納粹大學」存在的正義原則；台灣的一例一休一修再修，政府卻拙於宣傳溝通、同時激怒勞資雙方，跟德國「新統合主義」(neo-corporatism)政府、企業與工會三方協調的典範，更是差之千里。自己的民主勉強得個87分，台灣卻還想輸出民主到東南亞，真不知道是哪來的自信！

說穿了，新南向政策在執行上搞到像無頭蒼蠅，關鍵在於某些心懷中華民國的公務員，不但不了解東南亞的需求，也不了解台灣的優勢。台灣人只看到曼谷、馬尼拉與雅加達等大城，充斥著現代化的摩天大樓，卻沒注意這些國家與地處亞熱帶的台灣一樣，時有暴雨肆虐、造成淹水，並帶來蚊蟲肆虐、傳染病蔓衍的隱憂，因此東協多國一直有下水道建設與河川整治上的需求；但是相關工程，並非喜歡對外投資，卻又專做表面功夫、好大喜功的中國建商之專長。至於我國在東南亞的頭號競爭對手南韓，其大肆宣揚的「清溪川整治奇蹟」，其實是花大錢、砸電力，用抽水馬達系統構築出來的海市蜃樓工程。相較之下，我國南有愛河整治、北有中港大排改造，鄉鎮地區的下水道建設，更是優於東南亞許多一級城市。為什麼不將我國在河川整治與下水道工程上的智慧結晶，以技術標的形式，移轉給東協大城市的市政當局（順便替台灣過多的「流浪博士」提供發揮擅場）? 至於同樣有推行健保制度的泰國與印尼，我國所能提供的經驗交流與技術合作，更是不在話下！

以上所言，並非反對推動新南向政策，而是推動前必須知道台灣軟實力之所在。菲律賓、印尼等國的先祖，源自台灣的南島原住民，這是彼等在教科書上所承認之事實；又，台灣有超過三十萬的越南裔新住民與新二代，是我國第四大族群。「人不親土親」，在人治重於法治的東南亞，強調我們與東南亞在歷史、血脈與文化上的共同根源，才是南韓這個競爭對手所欠缺、台灣在推動新南向政策時的最大優勢。若是還迷信「炎黃子孫」、「兩岸一家親」之類的神話傳說，例如自以為是擁有「三千多萬海外僑胞」的泱泱中華民國，將馬來西亞的華裔公民視為我國「僑胞」，則只是再三觸犯東協各國在內政上的禁忌，與新南向政策以人為本的宗旨背道而馳。

台灣的綜合國力略遜於南韓，大約等同於荷蘭，但是我們鮮少聽到南韓與荷蘭這兩個民主國家，妄言對外輸出意識形態、推動不完全適用於東南亞等國的自身體制。跟南韓、荷蘭一樣並不丟臉，丟臉的是同樣身為中小型國家，卻幻想自己是「四萬萬人口、擁有秋海棠國土」的中華民國，強加自身思維到東南亞的弟兄姊妹身上；身為一個南島國家，或許這才是台灣人最大的悲哀！

（作者為逢甲大學助理教授，美國夏威夷大學社會學博士；印尼新住民二代）