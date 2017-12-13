自由廣場》Bye Bye，民進黨！

台灣人民體制內自決之路被ＤＰＰ關閉了

◎ 林健次

立法院果然依照民進黨的意思，補「正」了一個不能制定台灣憲法、不能變更中華民國領土，不能更改國號，不能決定台灣前途、沒有料、沒有鳥的公投法！

完整、開放、不受限制的公投權利是自由社會的基本要件。沒有完整的公投權利，台灣人民就不是真正的主人，也沒有真正的自由；台灣人只是統治者民進黨、甚至是外國勢力的奴才。公投法修正的結果告訴我們，所有的民進黨立委、沒有例外的、都是閹割台灣人完整公投權利、剝奪台灣人成為自由人的殺手。民進黨已經成為站在外國勢力與台灣人民之間的政治、經濟買辦！

公投法假如真如民進黨所說的是一部程序法，就不應該排斥東、排斥西。支持一部完整、開放、不受限的公投法，就是支持台灣人的民主、自由與人權；它並不等於支持舉辦「台灣獨立」公投，更不等於支持「台灣獨立」本身。它只是支持台灣人最為基本的選擇的權利。

民進黨假如害怕台灣人民自己制定憲法、反對台灣人民追求獨立自主機會多的是。以制定台灣憲法為例。制憲公投案從發起、提案、連署、成案、辯論、甚至到投票等多個階段，民進黨儘可以在任何階段採取反對的態度，不用在公投法修法階段閹割台灣人民選擇的權利。民進黨這樣閹割台灣人民的選擇權利，實在比反對制憲、反對台灣人民自決更為惡劣。

公投法補「正」的結果顯示，民進黨已經關閉了和平的、非暴力的、體制內的自決之路；今後，民進黨當然要為所有因追求制憲、正名而產生的暴力與社會的不安負最後的責任。

公投法補「正」的過程也顯示，民進黨主席一聲令下，所有民進黨立委全部噤聲接受或發聲配合，不禁讓人質疑民進黨是否仍然是個民主政黨，或者它竟只是另一個更會欺騙、更為「民主」集中制的國民黨。公投法補「正」的結果更顯示：民進黨裡面沒有民主派、沒有自由派、沒有自決派、當然更沒有獨派。民進黨只剩下乖乖派和利益派！

筆者支持台灣民主運動、黨外、民進黨不下四十年，今天終於不得不承認民進黨已是惡靈纏身，已經不是我認識的民進黨。在驅魔師（exorcist）把惡靈從民進黨的軀體驅趕出竅之前，我只能說：「Bye Bye，民進黨！」

（作者為台灣教授協會會員）