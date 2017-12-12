自由廣場》別逼黃國昌選市長

◎ 曾道雄

我和黃國昌立委只見過兩次面，談過一次話，但從他學運社運到太陽花，和今日立院問政的用心，我由衷感佩。有一次我和家人到金寶里（金山）買魚，菜市場上的鄉親談到黃國昌都眉飛色舞，他們選出如此優秀的年輕立委，走起路來都有風。

因此，對今天有人推動他的罷免案，是有些驚訝，雖然我個人現在正緊鑼密鼓地準備著一月份即將在台中國家歌劇院，演出的莎士比亞大戲「馬克白」，但我還是仔細地把罷免黃國昌委員的說帖讀完，而即使我在「挺同反同」議題上，與黃的立場不盡相同，但把它作為罷免他的理由之一，未免有些勉強；至於「廢死」，我們了解人道的終極目標，但台灣社會的現況，確實也讓很多人心裡十分掙扎。我也看了罷免黃委員的宣傳影片，有夠力，前段描述基層老百姓講信修睦討生活，頗為感性，後段用快速鏡頭令多人在胸前打叉否定黃國昌，十分激情，但中段要連結到黃國昌的時間有點匆促，因此議題的說服力也就稍感不足。

黃國昌當然不是只蹲在選區服務選區的委員，但放眼來看，他鍥而不捨地追擊獵雷艦弊案，如果因此能落實國艦國造，強壯海軍，不也是能巡海護漁，確實服務選區的百姓嗎？我們需要這種優秀的立委，請不要逼他去選新北市的市長。罷免案其實傷不了黃國昌，他的基本盤夠強，這種人才，台灣人如果讓他閒著沒事幹，那豈不是天大的浪費！

（作者為二○一一年國家文藝獎得獎人）