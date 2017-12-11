自由廣場》從郭台銘看勞工勞團

◎ 林清淵

日前，鴻海郭台銘董事長出席「世界互聯網大會」時預測，二十年內作業員會消失。其實，基層勞工的消失已是現在進行式，已經有餐廳、銀行等用來取代接待服務人員，而且已經存在全自動機器人水餃生產線，日產兩百萬顆水餃，只需幾個人工就能控制整個廠房，機器人可以二十四小時工作而勞工要週休還要吃飯睡覺，資方可以使用派遣工、外勞，還隨時可以使用機器人來取代底層勞工。

機器人取代勞工只是冰山一角，如果加上物聯網技術的遠距醫療、自動駕駛、遠距製造、智慧建築、物流追蹤、車隊管理、環境監控等，最後受害的不只是來不及提升本身職業技能的勞工，僅具初階專業技能與管理階層也勢必會連帶受到波及。如果這種全自動化工廠一直開，無法創新升級轉型的傳產業者生存面臨重大挑戰，如何照顧一起打拚的勞工？

依據美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）今年調查四一○○名美國人，結果有超過七成擔心電腦將會搶走自己的飯碗；美國麥肯錫公司（Mckinsey & Company）預測，二○二五年將有一．一億至一．四億的全職人員被人工智慧取代。

再看台灣現狀，沒有政黨色彩的國泰金控今年八月廿二日公布民調顯示，有四十四．三％的人覺得一例一休「弊大於利」，只有九．七％認為「利大於弊」；有廿六．三％的人表示經常薪減少，三十．九％非經常薪減少。對照十一月十三日台灣世代智庫公布民調結果，六十六．六％的受訪者贊成一例一休修法，修法方向更獲得六十八．三％的支持，可以充分看出民意走向。

勞基法修法一直遭遇公婆說理的難題，勞資之間、大老闆與小老闆之間、勞團與勞工之間、同業之間、同一家公司的勞工看法與想法都不同，一部勞基法不可能讓勞資各方所有人滿意，勞團爭取勞權的同時，請慎重考慮全自動化機器人工廠、人工智慧與物聯網的衝擊，以更高的視野、更長遠的觀察、更可行的建議，與政府、與資方進行對話，這才是負責任的社會運動思維。

（作者任職營造業，台中市民）