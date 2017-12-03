自由廣場》中國的一九八四

◎ 林南興

在歐威爾的「一九八四」裡，他描寫在極權獨裁的大洋國中，除了核心黨員、外圍黨員以外，大部分的人口都是所謂的「無產者」，這些無產者教育程度低、從事勞動工作、終生貧困，雖然幾乎沒有黨透過電幕無所不在的監視，但是通常活不過六十歲。執政黨的口號則是：「只有無產者與動物是自由的。」

在中國，在十一月十八日一場損失十九條人命的大火之後，隔天北京市政府立即發動「安全隱患大排查、大清理、大整治專項行動」，要將所謂的「低端人口」趕出北京。於是，寒冬中，數以萬計的外來人口被政府逐出他們在北京蝸居的地方。而這些通常是低收入、低學歷，從事低端產業，無法享受中國戶口政策下任何福利的外來人口，撐起了中國首都大部分的低階勞動工作，從快遞到餐飲，從清潔工到保全。許多總是鼓吹中國好棒棒的人，從大讚習大大有效率的資本家，到中國一定強的左統知識份子與統派媒體，對此一律噤聲不談。

最可笑的是，中國一向自豪的「中國式社會主義」，卻是一個黨內充滿裙帶資本家，然後將窮苦無依的大眾趕出首善之都的政權。這樣的政權和歐威爾筆下的大洋國一樣，言論與思想監控無所不在，不斷地透過教育與洗腦改寫過去歷史，以讓其符合黨現在的政策，同時以殘酷的刑罰與流放，確保政敵軍隊人民對其無二心；但比起歐威爾小說藍本的蘇聯政權，甚至「大洋國」這個虛擬的極權國家，中國共產黨對於位於社會底層的無產階級顯然更為殘酷無情。這個政權腐敗冷血的程度，已經超越他們所推翻的國民黨政權。

當全世界即將從二○一七年邁入二○一八年之時，中國卻正在回到一九八四，甚至是一六八四年的帝制國家；它奴役自己的人民之餘，還企圖在全世界擴張霸權。這樣的「中國夢」，真的是中國人民想要的嗎？也許從美國國土安全局資料中，年年申請美國國籍的中國公民人數，永遠都達到最高配額一事就可以略見端倪了。

（作者為文字工作者）