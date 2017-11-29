自由廣場》博士不值錢的危機

◎ 陳文雄

二○一五年十二月五日自由時報有一則新聞：「怕讀完沒出路 大學七十二博碩班新生掛蛋」，報導指出，台灣大學就有四個博士班找不到人。

筆者二○○七年在美國退休，回台灣中正大學任教時，就發現很少人願意讀博士學位，大部分的大學生認為讀個碩士就好了。我有幾個優秀的碩士生告訴我，他們的父母不要他們讀博士，因為以後恐怕會找不到工作。這和我在一九六○、七○年代讀書的時候完全不同，那時即使是公司大老闆，也要兒女去拿個博士學位，再回來接棒，那個年代博士很值錢。

博士不值錢是個大危機！因為博士不同於碩士，一般碩士不需要很專精，資料蒐集、分析一下，就可以寫論文；博士不一樣，需要幾年的深入研究，要很專精，且要有創新的能力，有新發現才能寫出博士論文。一個國家要比別人強，產業的提升、經濟的發展，必須要有各個領域的博士人才。要發展新技術、新產品，尖端產業、必須要有研發人才，需要更多的年輕博士投入。

韓國產業及經濟快速發展，就是一個例子，韓國政府及企業大量投資，設立了百間以上各行各業的研究所，這些研究所僱用了成千上萬有博士學位的人。筆者在美國指導的韓國博士生，很多人回韓國後在各個研究所工作，博士還很值錢，他們留學美國的人數和中國一樣逐年增加；台灣留美讀博士的人數卻是年年減少，因為在台灣博士不值錢。

很多人認為在台灣博士沒出路，是因為少子化的關係。但如果我們能訓練出強而有力的博士生，他們不會只限定在國內教書，產業界需要優秀有創新力的博士，而且，我們還可以輸出過剩的博士人才。所以政府及企業要像韓國一樣，設立各行各業的研究所。

反過來說，如果大家都不想讀博士，那現在各大學的教授將喪失他們研究的基礎動力，研究室找不到有力的助手，以後科技的發展就會停頓下來，無法永續發展，這就是台灣最大的人才危機。

（作者為國立中正大學經濟系特聘教授）