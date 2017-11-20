社論》在「印太」區域中找尋台灣的機會

新南向是小英政府突破中國封鎖打壓，擺脫邊緣化的重要政策規劃，但因中國巨大陰影籠罩，顯得舉步維艱，卻仍引起南向諸國重視，其民間出現頗多與台灣交好的言論。印度學者曼尼（Trid vesh Singh Maini）近日撰文主張，台灣政府有意改善與印度的關係，總統蔡英文更在就職演說中提到新南向政策，強調要擴大與印度的多元關係。印、台之間很多領域的合作空間很大，印度應結束避免冒犯中國的外交政策，把重點放在減少對中國商品的依賴，同時與台灣交朋友。

新南向的對象，除了強化原本往來熱絡的東協經貿交流之外，南亞的印度更是新的交往重點。印度的重要性在於近年改革步調快速，經濟成長表現亮眼，再加上人口約十二億，年輕化，擁有重大人口紅利，目前看來前景一片看好，被視為未來可與中國抗衡的新興國家。對於台灣而言，印度更具有交好的利基。首先，印度與中國在地緣政治上呈現難以彌合的矛盾，邊界糾紛成為長年衝突的根源，且中國與印度的宿敵巴基斯坦擁有緊密的政經軍結盟，更成為印度國家安全的最大隱憂。再者，新崛起的印度與中國在經濟戰場上更是競爭對手關係，印度要成為經濟大國，不但須擺脫對中國商品的依賴，更須在產業發展上與中國正面對決，因此兩國不僅邊界衝突危機四伏，經濟上的較勁亦勢所難免。

尤有甚者，中國推動的一帶一路，在東南亞、南亞與中亞全面布建，形成對印度包圍之勢，更加劇了印中之間潛在的矛盾衝突。中國的一帶一路搭載亞投行，表面上係提供資源協助周邊國家進行基礎建設，塑造利益與共的國際經貿共榮圈，但其實乃是以銀彈取代子彈，用經貿合作取代軍事擴張，完成中國同時成為經濟與軍事大國的目的。亦即，一帶一路與亞投行一旦發揮預期效用，中國恐將成為周遭國家朝貢的亞洲霸權。在此情況下，一帶一路的誘餌固然充滿致命吸引力，但部分國家仍對中國背後的政經圖謀充滿戒心。印度正是時時刻刻提防中國野心的南亞大國，印中矛盾由是成為台灣新南向希望之所在。最重要的是，在產業發展上，印度具有科技軟體設計優勢，而台灣則是科技硬體製造大國，透過兩國的虛實合作，不但可提供台灣廠商替代中國的生產基地，對於印度的就業與科技產業發展，亦將形成重大推力。換言之，當前台灣與印度的交流甚少，彼此相當陌生，但其實合作充滿龐大的可能性。

新南向固然充滿機會，但國際政治對台灣的限制依然沈重。亞太地區最近上演縱橫捭闔的國際對弈棋局。在此權力遊戲中，川普與習近平是演對手戲的兩大主角，美中的國家利益與價值觀本質上充滿矛盾與摩擦，但形勢上卻又必須合作以降低對抗所帶來的毀滅性後果。因此，川普與習近平在北京合演一齣宮廷戲碼，由中國奉上二千五百多億美元合約大禮，換得川普「我不怪中國」，將美中貿易不平衡歸咎於歐巴馬等前朝的錯誤政策，此一局面川普看似風光，實際上對中國處處退讓，無形中承認美中平起平坐的地位。而台灣在國際舞台上更形孤單。

中國愈強大，台灣發展的空間愈被壓縮。在越南峴港舉行的ＡＰＥＣ會議，新南向目標國家齊聚一堂，本是台灣推展新南向的好機會，然而，此次年會習近平的身形顯然更加巨大，而台灣則日益萎縮，只能做些禮貌性寒暄，不敢公開推銷新南向。不過，危機亦為轉機所在，最近川普言必稱「印度洋太平洋」（Indo-Pacific），以取代傳統的「亞太」說法，此一區域的擴衍，帶有對抗中國的濃厚意味，其中權力矛盾的縫隙與戰略調整，當然也給了台灣發展經貿實質關係的契機。