自由廣場》玉山計畫．獵雷艦．巨蛋

◎ 陳竹上

行政院院會於八月十日通過教育部所提出的「玉山計畫」，預計明年起遴選玉山學者高額加薪、國立大學正教授全面加薪、發放彈性薪資，以三年為一期共祭出一六八億元。本案雖引發許多爭議，但賴內閣重新送出的預算案仍予以保留，本週起立法院即將進入審查程序。部分立委已提案凍結相關預算，認為高教資源應優先提供年輕學者入場機會，藉以改善生師比，促進世代循環，減緩大學師資老化；此外，金額如此龐大又跨年度的計畫，教育部並未遵循「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」切實辦理，性別評估、替選方案、具體辦法未明，也是委員提案凍結的原因。

「玉山計畫」之所以備受質疑，首先在於它類似巨蛋案的「零權利金」：相較於也是爭議不少的科技部補助，至少拿到補助的學者最後要生出一份研究報告，玉山學者則完全未見回饋機制，只要雀屏中選，就給予三年一千五百萬、一人抵六人的高額加薪，這也等於架空了預算法第六十八條的監督機制（中央主計機關、審計機關可實地調查預算及其對待給付之運用狀況，並要求最終領取經費之人或受益者提供報告）。

這麼好康的大禮，學界自然摩拳擦掌，教育部則回應：「玉山學者看的是未來潛力而非過去績效」、「中國的、年輕的、編外的都有機會」、「教學、研究、服務都不偏廢」，實在玄之又玄。這也將導致「玉山計畫」極可能步上「獵雷案」的後塵：在評選標準上難以擺平各方勢力，乃至於受到特定勢力主導，導致最後不論評選指標或遴選結果，都有為「學界慶富」量身訂做的斑斑鑿痕。

教育是百年大計，不是執政者追求亮點的短線操作。教育預算如果虛擲，未能回應高教沉痾，傷害不亞於錯誤的銀行聯貸，更無人樂見未來會有「玉山案」發生。民主法治國家貴在權力分立與制衡，政府被信賴的基礎不在於其決策永遠正確，而在於它具備自我修正的機制。「玉山計畫」的後續，正是我們檢視民進黨政府的試金石。

（作者為台灣社會研究學會理事）