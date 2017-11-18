自由廣場》當國民兩黨都踩到地雷…

◎ 陳茂雄

前高市海洋局長王端仁為慶富協調租地的錄音檔曝光，其內容提到慶富副董陳偉志曾進入總統府，藍營立委乃藉機圍剿。總統府因而公布慶富董事長陳慶男父子近年六度進入總統府紀錄，其中五次在馬政府時代，一次是蔡政府。中國國民黨說慶富會了黃志芳後就撥款二十四億工程款，民進黨卻表示慶富見了熊光華後就獲得二○五億貸款，兩黨互咬。

慶富案已經變成家喻戶曉的政商勾結案件，兩黨用盡手段打擊對方，只是藍營的人認定民進黨有問題，綠營民眾的看法正好相反，這些人依循自己的既定立場解讀新聞，中性選民則有不同的看法。

絕大部分民眾對政壇上的事並不了解，但相信官商勾結是必然的現象，台灣的選舉花費驚人，公職人員就算不吃不喝，其收入也不夠支付選舉經費，奇妙的，落選者有可能傾家蕩產，當選者卻越選越富有，錢從哪裡來？當然，政治獻金是重要的財源，小額捐款是支持民眾熱心的奉獻，企業家的捐款則是一種投資，期待高額的回饋，只要沒有被檢調抓到違法的證據，企業家與政治人物都會越來越富有。

第七次（最後一次）修憲所訂定的立委選舉制度已形成兩黨政治，第三勢力難成長，就以綠營為例，除非民進黨禮讓區域立委，否則小黨頂多只能獲得三席不分區立委，在立法院連「狗吠火車」的能力都沒有，曾有小黨誇下海口，要變成第二大黨，這是夢囈，因為藍綠對峙，兩大黨不可能被取代。

台灣的選民有個特色，不關心公共政策，卻痛恨貪腐。慶富案民、國兩黨互咬，選民並不了解真相，卻認定必有官商勾結的問題，藍、綠支持者的立場不容易改變，可是中性選民就不同，他們會同時排斥民、國兩黨，只要慶富案一直吵下去，中性選民就可能會往第三勢力移動，雖然不足以取代兩大黨，但揮灑空間卻增加很多。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）