自由廣場》艾森豪夾克vs.緊急定位發報器

◎ 呂禮詩

空軍四九九聯隊幻象戰機在彭佳嶼北方海面失聯進入第八天，任何關於失聯戰機的搜救進展，都揪動著國人的心。截至目前為止，空軍已派遣百餘架次各型機進行搜救；海軍除了投入基隆級、成功級、濟陽級及錦江級艦外，另調派海洋測量艦「達觀號」（AGS-1601）與獵雷艦，以其「側掃聲納」（Side Scan Sonar）或「獵雷聲納」（mine hunting sonar），探測失聯戰機水下的正確位置，以進行飛官救援與殘骸打撈的評估作業。

航經M750航路，往返於日本、韓國、夏威夷及北美洲的民航機，多次在介於MORSU與MOLKA「側過航點」（Fly-by waypoint）之間的海域聽見「緊急定位發報器」（Emergency Locator Transmitter, ELT）的求救訊號，但其訊號發射之VHF頻段低於海軍艦艇AN/SLQ-32(V)電子戰系統之截收範圍，只能如大海撈針般的瞭望搜尋；直至中科院提供訊號定位設備，經過交叉定位，才標定了機上「飛航資料紀錄器」（Flight Data Recorder, FDR）的位置。

搜救過程所暴露的是，戰機緊急定位發報器所使用的頻段早已失效的問題。國際衛星輔助搜救組織（COSPAS-SARSAT）理事會在二○○○年十月決定，且在二○○○年十一月公告：二○○九年二月起停用VHF頻段，移頻至406MHz衛星搜救頻道，並適用於國際民航組織（International Civil Aviation Organization, ICAO）與國際海事組織（International Maritime Organization, IMO），對於飛機與艦船的安全要求。兩者最大的差異在於VHF頻段的類比訊號必須仰賴交叉定位，其誤差高達廿五公里，而406MHz之數位訊號定位誤差僅五公里，若搭配GPS運用，誤差更只有一百公尺。

此一性命交關的裝備，根據監察院去年公布的調查報告即已指出：空軍遲至VHF頻道關閉的二○○九年，才發現頻道轉換的問題；更令人氣憤的是，空軍又拖了五年，在二○一四年才啟動換裝的建案程序。早在去年就有平面媒體報導此一飛安罅隙，二○一一年白姑大山山難家屬也在今年二月行文國防部，希望國軍正視406MHz衛星搜救頻道的換裝；未料，此一未涉他國出口許可、亦非紅區裝備的建案，從公告迄今經過了十七年，幻象戰機仍未換裝。

出身空軍的國防部長常以「你們的大鵬」署名，上任後不追究戰機緊急定位發報器的執行進度，卻快馬加鞭的推動換發「艾森豪夾克」。根據監察院的報價，具有手動、自動及遇水等三種啟動模式，並適用406MHz衛星搜救頻道的緊急定位發報器，卅六萬元即可達成，以艾森豪夾克的兩億元預算規模，足可換裝五五五架戰機；請教「大鵬」部長，艾森豪夾克與緊急定位發報器兩者對於建軍備戰的重要性，孰輕？孰重？

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）