社論》面對APEC之後的新形勢

過去一個多星期，就在我們的周遭地區，一連串經濟外交安全活動高調進行，其結果攸關台灣前途，而以美國總統川普的亞洲之行貫穿其間，且因此備受關注。其中，我國唯一參與的場合是一年一度的亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ），但在這一例會期間，美國退出的跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）有新進展，蔡英文昨天表示，跨太平洋夥伴全面進展協定（ＣＰＴＰＰ）是機會也是挑戰，將向區域國際夥伴展現台灣參與區域經濟整合最大努力與企圖心。

整個ＡＰＥＣ年會，從台灣的角度看，最顯著的現象當屬中國的打壓，以致我國不但不能以正式國名與會；各國領袖齊聚一堂的高峰會，也唯獨我國總統不能出席，僅由宋楚瑜代表。誠然，ＡＰＥＣ包括領袖高峰會，有時不免形式大於實質，但不論公開講話或私下會談，仍有一定的作用。假設蔡英文與會，以首位女總統身分，加上她對國際事務的熟練，在高峰會必可為台灣提高能見度，發出更大聲音，爭取更多友誼及利益。台灣在國際場合這一被剝奪的權利，來自中國的打壓；近日在德國波昂舉行的聯合國氣候會議，環保署長李應元無法參加，顯見其霸凌台灣，無所不用其極。

國人對於中國的國際打壓和霸凌，不能習慣成自然，甚至出現對「宋習互動幾分鐘」的繪影繪聲無聊揣測。事實上，中國的封殺，在ＡＰＥＣ之外也處處可見，宋楚瑜在與東協各國交流時強調，強化經貿不必選邊，反映中國即使連經貿領域，也逼人太甚。中國的居心極其明顯，台灣不論政治經貿都須唯它是賴，但這一途徑對台灣既傷尊嚴，也有害整體經濟社會，人民已以選票表達難以接受。承受人民付託的蔡英文政府，以新南向及增進美日關係等方策回應，乃事有必然。

不過，擺脫中國糾纏並不容易。有如近日各方所關切的，中國在磁吸台灣資金和產業多年之後，正進一步從人才下手，鎖定「（年輕）一代（基層）一線」，鋪天蓋地獵取我國人才，以彌補它自己的人才缺口，兼行統戰之實。同時，在ＡＰＥＣ之後出現的國際經貿新情勢中，它也必定出手，阻撓我國與各國增進實質關係的努力。

具體地說，經過以川普亞洲行為主的國際政經互動之後，在既有的ＡＰＥＣ之外，還有ＣＰＴＰＰ及「印度—太平洋」（印太）戰略的浮現；且由於川普的堅持，多邊經貿體系所獲支持減弱，雙邊經貿談判必將相對興起。這一新趨勢對我國有機會也有挑戰，結果但看我們是否因應得當。

其中，新南向所要增進實質關係的夥伴，與ＡＰＥＣ、ＣＰＴＰＰ及印太戰略的可能成員多有交集，如能掌握重點，從主要國家切入，做實事不務虛，應可有突破現狀的可能。另外，在尋求建立雙邊經貿關係，也須從大局著眼，從整體考量其中牽涉的實質利害關係，才足以掙脫當前困局。

台灣經貿要走出新路，至少有三個要件。最基本的，對外經貿有來有往，經貿談判有得有失，在這一有取有給的過程，但求從利害相權中取其最適當，並預採措施降低負面作用；不論雙邊或多邊談判都如此。其次，涉及對外事務，要溝通說服，力求建立內部共識，集眾力方足以成城；蔡英文昨天談外交，指須長年努力，不分朝野、顏色、政府民間，通力合作，才能成事，即此根本道理。另外，不論對外談判得失判斷或捐棄成見團結對外，都要有政治家的氣度及眼光，才可能克服萬難，為台灣走出新路。

我國經過多年大膽西進，產業、政經、社會陷入困境，在國際社會也備受打壓而有邊緣化之虞，困境亟應突破。要走出新路，必遇阻力和挑戰，但以現狀不容持續，在我們仍有機會、資源與實力的今天，一切要以打開對外政經出路為首要工作，台灣才有前景。ＡＰＥＣ之後的新形勢正帶來這樣的考驗與機會，端看我們能否妥善把握。