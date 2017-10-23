自由廣場》用「蔣介石日記」查黨產 天經地義

◎ 劉一德

日前傳出不當黨產委員會透過國史館收藏的「蔣介石日記」，發現蔣介石曾指派蔣經國擔任救國團主任、並在國民黨中常會中討論救國團名稱與組織等紀錄，試圖證明救國團曾受到國民黨直接指揮業務，屬於國民黨的附隨組織。對此，本人認為用「蔣介石日記」中的記載查明國民黨的不當黨產，不僅天經地義，更能開啟新一波「轉型正義」的契機。

世界各國進行「轉型正義」時所面臨到的最大困境，當屬獨裁政權在垮台或移轉前，通常會大規模銷毀、隱匿官方文件，造成事後證明上的困難，進而無法還原真相及清算責任。台灣解嚴雖已屆三十年，但攸關白色恐怖史料搜集、保存的檔案法，卻遲遲無法通過；近年來學者透過受難者口述歷史或民間自行捐贈的遺書、書信，拼湊出不少受難者的傳記，相較於白色恐怖的全貌，卻仍屬九牛一毛。

因此，二○○五年起陸續公開的「蔣介石日記」，正好補足白色恐怖時期官方文件被銷毀隱匿而空白的歷史。「蔣介石日記」是由蔣介石本人從一九一九年開始，直到一九七二年患病為止，用毛筆親筆書寫的日記，不僅翔實記載曾患有淋病、困擾於熱中嫖妓的過往，更存有大量蔣介石指揮國政、黨政的紀錄。學者楊天石曾評論，「蔣介石日記」的目的在於自用而不示人傳世，記事較真實。

不僅是「蔣介石日記」內容的高可信度，蔣氏父子威權統治長期以來，均是透過總統為核心，以同時控制中國國民黨與中華民國政府的方式，進行絕對的高壓統治，這樣的統治模式，也讓「蔣介石日記」中記載的國政、黨證方針，具有相當高的真實性色彩。例如，上述經不當黨產委員會交互比對後，發現「蔣介石日記」與中國國民黨當時中常會的紀錄幾乎沒有任何差別。

隨著「蔣介石日記」的內文逐漸公諸於世，或許能夠拼出白色恐怖時期，那一段被刻意抹去、遺忘的歷史。進一步更能利用「蔣介石日記」達到弭平受害者傷痕、清算加害者責任的最終目標。另一方面，蔣介石作為台灣長達四十餘年威權統治的始作俑者，用蔣介石自己的日記清算蔣介石以及國民黨的歷史責任，當然是天經地義之舉！

（作者為台聯黨主席）