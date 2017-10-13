自由廣場》體育拚經濟

◎ 林志都

日前在亞洲盃資格賽中，台灣隊最後關頭大逆轉，以二比一踢贏巴林，取得勝利。這也讓國內許許多多的足球粉絲大為振奮，不管他們是不是一日球迷。而本週三的中職例行賽封關戰，獅猿兩隊大戰也吸引了許多觀眾。這些比賽都展現出體育活動除了鼓勵人民運動、以培養娛樂與強健體魄外的另一個好處，也就是體育商機。

這樣的職業運動與國家競賽商機並不限於球隊、教練與選手的培養，同時也可外溢至運動器材設備與球隊周邊商品的生產與銷售，並可鼓勵企業投資在各種贊助宣傳活動，或是職業比賽的籌辦，以及相關場館的興建與租用上，如此一方面可以讓擁有大筆現金的企業找到新的投資標的，促進經濟活絡，而非讓它們繼續用這些資金炒地皮，使房價居高不下；另外一方面，透過職業聯盟的設立，可以創造更多的工作與就業選擇，從職業選手、教練到球隊管理階層與運動照護相關專業人員，而這正是停滯的台灣經濟所需要的。同時，國際性的比賽也可以讓我們國家人民的共識，在面對外國競爭對手時，更加團結，並且在國際間宣傳台灣。看看人口只有卅三萬四千人的冰島，不但在去年歐洲盃打敗英格蘭，今年也已確定晉級明年世界盃；而美國則陰溝裡翻船，無緣晉級，與中國一樣。在運動場上，小國也可以有一片天，而大國也不見得有優勢。

在台灣，我們過度認為職業競賽聯盟必須像日韓一樣，由企業所主導，而無視在歐美的職業運動，由足球到棒球，多是由地區性的運動俱樂部所組成，之後才有企業贊助者介入。因此，地區性的組織如獅子會、扶輪社與工會或產業協會等，甚至於地方政府或各級學校等，也可以在職業運動初期主導成立相關聯盟，透過中央與縣市政府輔導及導入私人資金宣傳推廣，讓各式各樣的職業運動興盛，做大新的內需大餅，創造台灣新經濟的可能性。

（作者為文字工作者）