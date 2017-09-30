自由廣場》關鍵在於壯大台灣

◎ 張世賢

賴揆拋出合乎「維持現狀」的「台獨說」之後，許多人對此提出了如何落實的議論。類此主張看來都頭頭是道，但最根本的關鍵還在台灣究竟有多少斤兩？

中共聲稱「台灣是中國不可分割的神聖領土」，完全不合法理也要張牙舞爪，只因它經濟起飛後窮兵黷武，聲量超大，台灣又長期在腐敗的黨國體制下積弱不振，普被看衰，以致國際上大多懾於中國的淫威而閉嘴。如果台灣能像以色列那樣各方面都頗具水準而普受敬重，則中國的拳頭和聲音再大，也壓不了台灣。

就如《自由時報》九月二十八日社論指出的，二戰之後許多殖民地都獨立建國，被日本放棄而實則由美國託管的台灣，本來有機會從日本殖民狀態下建立新國家，但不久就因國際形勢劇變，民主陣營默認蔣介石「暫借」台灣以抵擋共黨擴張，而一直拖延至今，阻斷了台灣建國之路。這項讓台灣變成國際孤兒的史實，大多數在黨國愚民教育洗腦下的台灣人民不知道，大部分避免得罪中國的國家不求甚解，以致台灣人民對中國打壓的反抗力道不夠，而國際上也少有指責中國的聲音。

因此，台灣若想擺脫中國而能真正獨立自主，首要急務在於發展民生經濟，提升生活水準，降低中國經濟力量的磁吸功能；經濟穩定才能講求國防武備，抵禦外敵，並辦好國民教育，使全民具備正確的史觀和高度的文化素養，真誠守護台灣這個美麗的國家。

賴揆上任後立即高舉「振興經濟，壯大台灣」的施政主軸，完全正確。他曾在地方及國會長期歷練，深知民間疾苦、各地需求以及國家困境；他身段柔軟，行動積極，令人耳目一新的表現，立即讓蔡政府的滿意度反彈回升。蔡總統用對了人，才開始有綠營完全執政的氣象。我們期待賴揆開啟「壯大台灣」的施政遠景，有一天真像以色列那樣普受敬重之後，誰還會叫我們莫名其妙的「中華台北」，誰又能阻擋我們公投、制憲、正名？

（作者為退休研究員）