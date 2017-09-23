自由廣場》文化資產土石流

◎ 陳宜群

日前，「台中市神社遺構」遭不明人士惡意噴漆破壞，引起地方輿論譁然，批評聲浪四起，呼籲政府緝凶懲惡，喚來文化部高度重視此「列冊追蹤案件」，著令市府速善後並改列「古物」指定。筆者謹提出兩點淺見分享，願文化部正視「列冊追蹤」文資問題：

第一，其實，此件「列冊追蹤」文資遭破壞案例，按照台灣現行的文化資產法，罰則上，僅對「暫定古蹟、正式通過並公告的文化資產」兩者有具體明文。實際上，目前並無任何毀損「列冊追蹤」文資的處罰規定，就算警方逮捕該犯嫌到案，在「文化資產保存法」的層次上，犯嫌是「無法可罪，進而無罪開釋」，終究無法採用文化資產法嚴懲，只能按刑法毀損罪予以脫罪或輕判；換言之，倘若法令遲未修改的話，「破壞列冊追蹤文資個案」在現行文化資產法是被容許的，變相鼓勵有心破壞者。如此一來，全國近千筆「列冊追蹤」個案豈不風險重重？這樣的法律漏洞，值得檢討。

第二，文化部、台中市政府與此毀損案犯嫌三者是共犯。「台中市神社遺構」此案件只是冰山一角，它固然是一起突發性的事件，不過，實際上也是因「人為」行政怠惰導致的禍案，主責文化機關未肯守法，確實遵守文資法審理程序，遲誤了它必須「半年內」完成送審議會並指定登錄的「文化資產保護之黃金期」，導致它列冊後第七個月起，就喪失了文化資產法的保護傘，一旦遭有心人士蓄意破壞，文化部與各縣市政府也無法可奈。因此，若說文化部與各縣市政府乃為此案件不折不扣的共犯，並不為過。

因此，文化部應在兩年內貫徹執法，督促各縣市政府解決「列冊追蹤」審理問題。文資具「列冊追蹤」身分，不等同是「暫定古蹟」，當然也不享有「暫定古蹟」受法令保護種種權利；換言之，除非它在半年內依文資程序送審，方以獲得文資身分之保障，否則，便無法受文化保護。

長期以來，各縣市普遍存在的「列冊追蹤案件」陳年積案問題，運用千奇百怪的藉口理由搪塞阻礙「列冊追蹤」案件後續審理，任由這些具文化資產價值保存的個案胎死腹中，淪為文資「待宰羔羊」，此文化行政惡疾，不僅為行政機關積非成是的惡性腫瘤，也是深受國內文化人士痛責的法恥詬病。「列冊追蹤」超過半年以上的案件，無論是法規或實務，它們早已喪失文化保護傘，面對此千數百計的「文化資產土石流」危機，文化部與各縣市政府實責無旁貸。

（作者為新北市文化資產守護員）