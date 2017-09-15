社論》柯文哲和民進黨這對政治怨偶

民進黨與柯文哲，既合作又競爭，其實可以朝正面展開。但民進黨要認知，戰略目標不是消滅柯文哲，而是擴大台灣共識。圖為世大運前夕，柯文哲陪同蔡英文視察場館。（資料照）

柯文哲和民進黨，很像一對政治怨偶。柯文哲日前又語出驚人，世大運和雙城論壇，中央就放給台北自己去處理。他抱怨，出發前往雙城論壇前，講稿都送到國安會，但國安高層卻放我自己去跟阿共仔對付，等到出事了，就拿這個來攻擊我。總統府則稱，民選首長出訪的演講或論述本是個人意見的表述，從來不必有向國安會申請或者核可這種行政程序。黨政人士還反控，市府高層向府方探尋，指原先杯葛開幕式的中國，有意在陳建仁副總統不蒞臨閉幕式狀況下，出席閉幕式。不論如何，民進黨還是通過所謂的柯文哲條款，選舉合作至少尚未破局。

柯文哲向來自詡了解阿共仔，要去中國統戰阿共仔。而小英政府不接受同屬一中的九二共識，兩岸關係、兩岸協商為之冰封。兩岸的僵局，被柯文哲視為先馳得點的機會，藉此營造自己具有處理兩岸關係手腕的形象。當然，兩岸關係不僅雙城論壇與世大運那麼單純的層次，柯文哲昧於國防、外交、兩岸等一盤棋的總體論，基於上海與台北兩個城市的互動，便率爾說出令人往兩岸同屬一中方向想像的話語。這樣的政治演出，除了阿共仔龍心大悅，支持他的綠營人士真的笑不出來。好不容易才讓各表同表同歸於盡，卻來了一個床頭床尾！

柯文哲與民進黨，從台北市長選舉到兩岸話語，都處於既合作又競爭的關係。柯文哲趁著民進黨的被動守勢，累積自己的政治能量。民進黨則利用柯文哲當消波塊，擋住國民黨光復首都，也為兩岸關係探尋新模式。柯文哲的優勢是一人部隊，戰術靈活，掉頭容易，有民進黨作為對照組，讓阿共仔存有統戰想像，拉抬他在台灣的政治高度。當然，年輕世代的支持，也是他得以自傲的人氣。對北京而言，如果斬釘截鐵的九二共識、同屬一中不可得，至少兩岸一家親等曖昧表態可以拉住次要敵人。柯文哲的兩岸話語，讓他的綠色漸淡而藍色漸濃，這是選舉考量導致的政治質變。這種政治質變，綠營的主戰派忍無可忍。二二八的一日雙塔、一日北高，幾乎是雙方的告別之旅。政治素人的政治化，令人懷疑他的內心世界缺乏台灣主體性，這一點是柯文哲更上層樓的隱憂。

柯文哲與民進黨的磨合，根本因素在於權力之爭，二○一八、二○二○、二○二四，不是你消就是我長。兩個月前，林全決定軍公教不加薪；兩個月後，賴清德決定加薪三％，難免被解讀存有選舉考量。至於，柯文哲光譜微調，民進黨也在同步微調，所以在當前的台灣社會觀感，並不完全違和。一年多來，小英政府的維持現狀，正常國家已非流行詞彙，與傳統綠營的核心價值有落差。小英政府的民調低落，很大的板塊崩落也在這裡。小英政府維持中華民國現狀，如果不是阿共仔想軟土深掘，基本上應該是可以過關的。一如當時中國社科院台研所所長周志懷的直覺，小英的就職演說符合與北京相向而行的一步。於是，柯文哲與民進黨的既合作又競爭，從好的方面來看是加速國民黨邊緣化，但也出現一種令人擔憂的劇本，那就是，兩者有意無意之間，只是在爭搶填補國民黨留下的兩岸對口位置。果真如此，台灣危機更加深沉。

民進黨與柯文哲，既合作又競爭，其實可以朝正面展開。但民進黨要認知，戰略目標不是消滅柯文哲，而是擴大台灣共識，抵抗民進黨與柯文哲的共同敵人，也就是處心積慮想要併吞台灣的中國政權及其內應。柯文哲也要清醒一點，既然明知民進黨是最重要的盟友，就不能只圖短線操作，而要將主力對準中國這個外患，擴大政治版圖不能淡化台灣核心價值。如此，兩者才能為台灣爭取最大的發展空間，而這不僅有利於台灣人民，也有利於他們各自的政治前景。政客時時刻刻只考慮自己的利益，政治家則將自己的利益與國家利益同時考量，因而能夠產生利己利他的行動結果。所以說，政治怨偶，怨歸怨，價值合作優先則兩利，利益競爭優先則兩害，雙方都要辯證地看問題。