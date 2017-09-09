自由廣場》還要犧牲學生到幾時！

◎ 張昭仁

為了小孩在大學的生物化學功課，朋友向一位讀化學的朋友請教如何準備有機與生物化學功課，這位朋友回應：「這個主修是他的興趣嗎？」「是的，這個主修是他自己選的。」「那就不要緊，有機與生化本來就不好讀，有興趣，慢慢繼續讀，就會讀通。」

「興趣」是整個對話的重點，只要有興趣，鍥而不捨，就會有讀通的一天。美國的學生從國小到初中，功課都很鬆（高中有重一點），班上不排名，老師嚴禁同學相互打探成績，聽起來好像不管學生功課好壞，其實不然，他們是要讓學生自然發展，從自然發展中觀察學生的興趣。興趣其實是成功的基本要件，有興趣，再累，你都會自動自發、鍥而不捨、努力不懈；小孩長大士農工商，不管哪一行，成功終究是屬於努力不懈的人。為了觀察小孩的性向與興趣，學校有多元發展的program，不會只專攻功課。這一點跟台灣的中學教育很不同。

美國的公立小學到中學功課相對台灣是很鬆，但基本的學業能力還是按表操課，該學的還是要學，要通過測驗才能拿到好成績，只是他們不會把考試搞得很難，要學生學的就是基本的，不是隱晦難懂的。基本的很重要，因為知識是累積的，基本的懂了，才能一階一階往上瞭解。只是不需要考那些很機車的題目，因為這些都是上百年前的知識，用來打底的，不需要搞得太複雜，所以學生相對輕鬆，許多高中生打工、做志工，或是參與自己感興趣的社團、科技社團、寫作社團、辯論社團，多元發展。所以第八節課對美國高中生而言，是在社團或速食店打工。

美國的大學考試（ＳＡＴ），數學差不多是台灣高一程度，但要你考主修課程，看看你有沒有這方面的興趣潛能；進入大學後，功課就很重，考試就不只是基本的，考題變化多端，大二之前，成績太差被認定沒有潛力者，就得轉系或被當。大三、大四主修重課更不容易，學生也儘量在寒暑假到主修相關產業工作（intern），或參與學校教授研究團隊（當簡單助理也好），因為不論參與研究或到產業工作，都是接觸產業最新知識，這些知識在課本上學不到，卻是產業界所需的，有機會參與就有產業需求。有產業需求，能夠幫產業解決問題，薪水才會高。

所以美國從小學到大學其實有一個完整實用的步驟，跟台灣剛好相反，這幾年我看到一些有潛能的台灣學生被課程、教學節奏、家長觀念犧牲，很令人扼腕！

（作者為加州會計師）