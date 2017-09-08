自由廣場》我的名字很文言

◎ 朱孟庠

我的名字很文言，早上公園裡的朋友又叫錯我的名字，孟庠兩字語出《孟子》：「謹『庠序之教』，申之以孝悌之義。」庠、序是商周時期的鄉校，基礎教育之意。大家應該都讀過《孟子》啊！但這個字總被人念成「羊」，或寫錯旁邊總是多了兩點，變成一隻生病的羊。我校正後再問他：「不是讀過《孟子》嗎？」朋友，師大博士畢業，「哪還記得？」「你記得你所讀過的哪一篇文言文嗎？」回之：〈岳陽樓記〉「啥？」想半天，〈岳陽樓記〉講什麼？「不知道！」「還有呢？」「記不起來！」

念古文是囫圇吞棗，死背活背，與生活、經驗、土地都極疏離，時代改變，思潮也不同，我回過頭來想想：「國文課好像只是基礎識字課，真想不起來我念過啥！」記得幾 首唐詩宋詞，好像還有一篇〈赤壁賦〉，那個年代，文言文都要死背，一點感動與樂趣都沒有，苦啊。之後我當老師了，也常會翻翻學生的國文課本，是比較好了，但我總想像，如果課本編得很美，裡面選擇感動的文學篇章，一定能讓學生愛上文學。

我曾問過畢業學生記得哪篇文章？他說他記得我曾補充給他們的課外閱讀西雅圖酋長的宣言，那時我兼教社會課：那是一八五二年印地安酋長西雅圖寫給美國政府的一封信，也是留給全體人類最美麗、卻發人深省的故事。

「在我的族人心中，大地的每一個部分都是神聖的。每一根閃亮的松針，每一處溫柔的海岸，…樹幹中流動的汁液，承載著我們的記憶…。」學生告訴我，因為文句動人，更記得文章裡的精神，那是對土地的謙卑與對人權的尊重。

不久前，風傳媒的主筆寫了一篇極煽動的文章〈請問蔡總統，你是台灣人還是日本人？〉，兩小時點閱率超過十萬，該主筆認為不該刪減文言文，而選用殖民時期日本漢學家描寫台灣的作品〈七星墩山蹈雪記〉，他氣憤地表示，難道還在歌頌殖民？但他或許不知道，對台灣人而言，「中華民國」也是殖民統治，所謂「國文」是哪一國？〈七星墩山蹈雪記〉至少還是描寫台灣！這是日治五十年事實存在的文化，又不是天皇文告，好的作品，當然能用。

就叫文學課吧，以免太狹隘。背了古文就會有思想嗎？讓孩子喜愛文學，喜歡人文藝術，找些動人的、具激盪啟發，文筆洗鍊、形式精湛的好作品，開啟文化視野，深化思想，甚至翻譯作品也可用啊！

（作者為前高中台灣史教師）