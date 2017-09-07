社論》賴清德的戰鬥之旅

內閣改組，小英盛讚林全功成身退，完成底定政策方向的階段性任務，而接棒的台南市長賴清德則被賦予執行者的角色，小英更具體交代七項任務，重點在落實政策理念未竟之處，並修正一年來的執政偏差。換言之，舊內閣已為施政方向定錨，作好主體工程的設計、測量與打樁工作；而新內閣將逐一落實政策，打造主體建築，乃是正式進入攻擊發起線的戰鬥內閣。

姑且不論小英對林、賴的角色與功能定位是否正確，但就執行力而論，賴清德的實幹型人格特質，豐碩完整的政治歷練與高滿意度的政績，相較於由學者型與保守官僚組成的林內閣（外界常以「老男藍」標籤加以貶抑），顯然更能消弭辦公室文書作業與實作的落差，更加貼近主流民意，了解民間、市場與企業的實際需求，並以高度的執行效率交出具體成果，拉升執政士氣，挽救低迷困境。由此可知，小英對賴清德的期許，並非官場客套行儀，而是深入檢討施政無法邁步前行的癥結，在於理念的堅持固然重要，但若缺乏執行力與決斷魄力，以及與時俱進的反省能力，則再好的改革也只能飄浮在虛無縹緲的雲端，無法在人間築夢踏實。故而，在政權處於風雨飄搖之際，請出救援投手，確實為明智的政治作為。

當然，賴內閣要做出一番成績之前，必須了解英全政府為何施政理念正確，實際作為卻大大凸槌，背離人民期盼，癥結何在？挖掘問題之所在才能找到解決方案。平實論之，小英政績不如人意，主客觀因素交雜。首當其衝的，執政的優先順序、輕重緩急欠缺妥善的設定，因此雖是打著改革旗幟的王者之師，全面執政軍容壯盛，卻因開闢太多戰場，以致兵分多路，分散打擊力量，甚至孤軍深入，陷入四面楚歌的險境。年金改革就是拿到一副好牌，卻因優柔寡斷，過度著重「溝通」的民主程序，結果公務員年改固然過關，仍然招來反改革勢力的串聯，頑抗到底，到處陳情示威，終致引發阻撓世大運選手進場的鬧劇。一盤好棋差點下到全盤皆輸，地方父母官出身的賴清德應引以為鑑，不能再重蹈覆轍。

其實，小英面臨的施政困境與台灣近年的困境，具有同質性，皆源自瀰漫整個社會的民粹之風，包括︰文青、酸民、激進的工運、環團、社運份子，很多以抗爭為志業，雖然雙腳踩踏在雲端，卻容不得地上一點塵埃，以浪漫的文章或酸言酸語作為批判的武器，有違一點點的環保理念與什麼正義的，一概反對到底。每個人或團體都自居站在正義的一方，毫不妥協；這就造成了一種社會困境︰要求成為福利國，卻不願多繳稅；要求經濟成長與發展，卻將環保無限上綱，企圖以嚴苛標準綁住投資；反對核能，卻反對電價上漲，並且對替代能源，例如太陽能、風電的設置，百般阻撓；居住正義包括所有權與居住環境，都更可大幅改善居家環境，尤其老舊公寓改建為電梯大樓，對於愈來愈多的老人何其便利，但在絕大多數都更案中，社運團體往往只聲援少數的不同意戶，置多數同意戶的人權、居住權不顧。這是懸浮倒置的正義！

台灣經濟發展逐漸停滯，亟待轉型，找到新的成長活力。但是，民粹當道，抗爭被無限上綱，少數激進的聲音掩蓋了沉默的多數，鄉民酸民的情緒壓過了嚴肅的專業討論，若是執政者亦雅好文青之道，很多促成進步、成長與投資的案子便會胎死腹中。一例一休，全民皆認為應修法；但文青政府卻受制於二百個沒上班的勞運份子，不修就是不修。賴清德治理台南市，面對激進抗爭，展現了堅定的意志與毅力，表現有目共睹，這樣的精神帶到中央就對了。這次賴清德的閣揆之旅，就是要戰鬥、戰鬥、再戰鬥。