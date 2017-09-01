自由廣場》後世大運的轉型正義

◎ 林瑞霞

世大運閉幕了，留給台灣思考的不只在體育，也在文明進步的法治秩序。

在公佈的訪談資料中，人民最不滿意的是開幕式「反年改」人士的鬧場！其中最誇張的，應該是台北市警察局長公然在電視上說「沒有看到煙霧彈、維安滴水不漏！」真是睜眼說瞎話！

有人用「秋後算帳」，個人認為這樣的用詞極為不妥！做為指揮官，對於邱豐光局長第一時間沒有掌握狀況，還「睜眼說瞎話」，難道不需要「追究責任」？甚至查明其間是否就是因為長期存在軍警界、一直被詬病的學長制，導致他的嚴重失職呢？

這次世大運，人民除了感佩運動員為國爭光，藉由一些事件的蛛絲馬跡，如網球場的屋頂問題，體協的總總問題也再次被國人深入瞭解，幫運動員爭取尊嚴，不該只是在一次勝利後的風光，而是應該提供運動員一個好的環境──從訓練、出國比賽的合理制度，甚至退場機制…。

目前已披露的問題如各項體育協會和體育用品公司的利益糾葛，甚至傷害選手的問題（羽球球后戴資穎的球鞋只是冰山一角喔！）。參加國際比賽，體協是否盡到照顧球員的最佳利益（目前被舉證的是，有人專斷包辦出國手續從中牟利，而非考量選手最佳利益）。

最後，更希望政府建立體育的專業領導，不要再以政治酬庸的方式，讓非專業領導！

（作者為嘉義市桃山人文館館長）