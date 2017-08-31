自由廣場》林全也該「死了這條心」

◎ 蔡雅瀅

行政院長林全才剛接受貴報專訪表示：若發生可預期「電力缺口」，將以核二廠二號機恢復供電為最後手段。核二廠一號機旋即因管線鬆脫，爐水滲漏，而警報大作。彷彿提醒院長，莫忘八月初才呼籲台電：死了「重啟核電」這條心，儘快補充電力。

指望核電，不如讓試車中的電廠步上軌道：台電近期先後因風災、人為疏失，造成電力吃緊，甚至一度限電。而原本早該上線的大潭七之一、七之二號機、通霄新一號機、大林新一號機，均仍在試車中，未能正式上線。該三部機組裝置容量合計三○九．三萬瓩，遠高於核二廠二號機的裝置容量九十八．五萬瓩。與其期待停機四百七十二天的老舊核電廠重啟，增加核安風險，不如督促台電讓試車中的其他電廠早日步上軌道。

尤其核二廠二號機當初停機，係因發電機避雷器發生爆炸事故。而避雷器正常使用壽命為三十年，該事故避雷器使用近三十五年，超出正常年限。該次大修未能及時發現潛藏問題，導致剛完成大修馬上出事，雖幸未引發核災，但老朽核電廠繼續使用，總是增加額外風險。

況核二廠二號機用過燃料池貯存空間目前僅剩九束，且該池原本僅能貯放二千五百二十束，後於一九九二年第一次擴充貯量為三千六百六十束，再於二○○四年切除控制棒懸掛架、冷卻水擴充管及其他突出物，第二次擴充貯量為四千三百九十八束。若要解決核廢料貯存問題，須連用過核燃料外運的過度空間裝載池，也挪來貯存核廢料。而台電規劃回收核四廠格架改裝，因空間不足，無法按原設計施工，需自行變更設計，亦增加許多核安風險。

核電成本高於台電自發綠能，且占比不高：擁核者喊出「以核養綠」的口號，然依台電網站公布的發電成本，一○六年七月底止，核電每度一．九四元，台電自發之再生能源平均每度一．三六元，其中，風電每度一．八元，均較核電低廉，豈有以成本高的養成本低的之理？

美麗島電子報日前發布的民調指出，八一五大停電後，反核支持度下滑。然同份民調就台灣主要使用的發電方式為何？回答核能的占二十一．六％，表示不知道或無法確認的占三十九．三％。實則核電在台電系統裝置容量僅占十一．九％，實際發電量約在八％左右，並非主要發電方式。過去有國民黨黨營事業可承包核電工程的擁核政府，長期洗腦核電的重要性，導致許多民眾產生核電便宜、占比高的印象。民進黨以「反核」為號召，並將「非核家園」寫入黨綱，政黨輪替後，當風災、人為疏失所致的暫時性電力短缺，使擁核勢力反撲，實應加強社會溝通，讓人民有足夠的資訊分析利弊，而非自己開始動搖，讓反對黨笑話。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）