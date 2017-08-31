自由廣場》蘇貞昌貼文的熱血與心酸

◎ 黃惟冰

前行政院長蘇貞昌二十八日在臉書貼出文章，指出「週末經過林口，抬頭看發現好多家戶在自己陽台掛著國旗，大家同心幫自己的選手加油，實在熱血」。確實，只要車子出了林口交流道，往世大運選手村方向前進，不管是文化一路、二路、三路，就可以發現沿路許多住戶與商家，都不約而同地高掛國旗，在外國選手面前，展現高度的「台灣共識」。然而，熱血之餘，也讓人不禁感嘆，孰令致之？

對照其他國家的旗幟可以在競技場內飄揚，可以在觀眾席上揮舞，更可以在選手獲獎時高高升起，台灣的國旗就只能退居場外，猶如禁忌，而這一切，竟還發生在自己國家的首都，大家卻無能為力。

一路以來，講到台灣與中國的關係，各種「論述」與「發想」汗牛充棟，從「九二共識」、「一中各表」、「一國兩制」、「兩岸一家親」，再到「命運共同體」，族繁不及備載。但，歸根究柢，以上這些「模式」，說得再動聽，都沒有面對台灣做為一個獨立國家存在應有的地位，也迴避了台灣不論在事實上，抑或在情感上，都不隸屬於中國的客觀事實。說穿了，再怎麼對中國百般忍讓、唾面自乾，最後有換到台灣選手拿著國旗進場嗎？

總結而言，選手村附近大樓那一面面的國旗，所彰顯的不只是台灣人為自己選手加油的熱情，還有對國家尊嚴與國際地位的無言抗議，這點，台灣的政治人物們，看到了嗎？

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）