自由廣場》從諾貝爾文學獎得主莫言談文言文

◎ 沈政男

十二年國教課綱高中組，日前提案要求將文言文比例由原先的四十五％至五十五％降到卅％，這是進步思維，能把台灣學生從胡適口中的「半死文字」逐步解放出來。

死文字是沒人看得懂也沒人使用的文字，比如希臘文與拉丁文，半死文字則是部分詞語還有人看得懂也有人使用的文字，比如文言文。這是胡適九十年前的看法，以現狀來看，文言文比半死還多死了一些。

有人說，「讀文言文有如蹲馬步、打底子，可讓白話文變好。」錯了，文言文讀多了，只會讓文言文變好，不會讓讀寫白話文的能力變好。台灣有不少純文學作家喜歡寫文白夾雜的句法，以為那是比較好的白話文，其實是「死了四分之一」的文體。當代最好的白話文來自中國小說家，諾貝爾文學獎得主莫言，他的句法完全洗去文言文的影子，因為他只有小學五年級的學歷，長大後才自修文言文，而這時筆法已經成形。事實上當今中國小說家的白話文普遍比台灣好，原因之一，就是人家專注於寫出讓普羅大眾都能看得懂的白話文。

《莊子》、《史記》、《古文觀止》等中國古文，毫無疑問是世界文學瑰寶，值得台灣學生汲取養分，但司馬遷已是二千多年前，古羅馬文豪西塞羅那時代的人了，如今歐美學生必須讀西塞羅的拉丁文嗎？一想到台灣學生能讀《史記》原文，就令人毛骨悚然。應把這些中國經典，請最好的台灣作家翻譯成白話文，讓學生不只方便學習，也可吸收更多，而非困在詰屈聱牙的文言文裡。此外，西洋文學經典也可翻譯成優美的白話文，成為國文教材的一部分。

減少教科書文言文比例，多出來的時間可以用來教白話文，讓學生集中心力把真正用得到的「活文字」，在聽說讀寫上都學到更好。如果還有時間，就拿來學外文。台灣四面鄰國使用不同語言文字，應該跟荷蘭、瑞士一樣，讓國民有機會學習多國外語。

（作者為醫師，作家）