自由廣場》綠挺柯 柯挺不挺綠？

◎ 陳和文

〈民進黨還在首都搞曖昧〉投書，道出多數民進黨基層及支持者的心聲，二○一四年柯文哲參選台北市長，在天時、地利、人和情勢下高票當選，不少候選人搭順風車。如今民進黨已全面執政一年多，推動轉型正義，強力端出一例一休、年金改革、司法改革等，雖有爭議，但前所未有的魄力，也獲得不少掌聲。

明年縣市長選舉，是民進黨接受施政成敗的大考驗，忽藍忽綠的柯文哲，抓住民進黨面臨腹背受敵的困境，我行我素，更多次表明不會入黨，就是不甩民進黨基層要求「挺綠」呼籲。不禁想問，民進黨只能靠柯文哲拉抬支持度？

三年前標榜「政治素人」的柯文哲，現在的言行充滿政治考量和操作，加上民調領先藍營可能人選，根本不把民進黨放在眼裡，民進黨還要以大局為重，忍辱負重，合縱連橫，熱臉貼冷屁股看柯Ｐ臉色嗎？如果無法推出自己的人選，還要心不甘情不願幫柯Ｐ抬轎，基層及支持者情何以堪？

（作者為公務員）

◎ 蔡美珠

陸續有讀者投書希望民進黨自推台北市長候選人，看似有道理，因為基於個人情感上，民進黨繼續禮讓一個主張兩岸一家親的柯文哲，實在讓人嚥不下這口氣。然而，選舉不能意氣用事，必須參考民調才行。

根據《美麗島電子報》七月所做的民調，台北市民有五十四．三％信任柯文哲，三十三．四％不信任。台灣民意基金會八月十七日公布的最新民調指出，有高達七成台灣民眾欣賞台北市長柯文哲，更有七成一的民眾相信柯文哲能辦好世大運。而在辦好世大運的情況下，對柯文哲的連任當然有相當大的助益。

另外，根據台灣指標民調公司六月「二○一八年台北市長選情調查」顯示，柯文哲與五位可能的候選人進行對決調查，皆獲最高支持度，藍綠要打敗柯文哲都不容易。

如果民進黨不禮讓柯文哲，萬一讓國民黨重新奪回台北市長寶座，相信沒有綠營的選民願意看到這樣的結果。

（作者為退休教師）