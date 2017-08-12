自由廣場》中影北銀 詐欺老梗

◎ 王伯仁

馬英九在黨主席任內出售中影八成二的股權，每股作價六十五元，但被爆料有高價低估賤賣弊端。不禁令人想起二○○二年富邦銀行每股三十六元「以小併大」台北銀行的案子，不也是「如出一轍」，都以未重估土地資產或以公告現值為估價嗎？「老狗變不出新把戲」，夜路走多了，總是會碰到鬼。

撇開細節不談，國民黨的中投將中影以六十五元出售八成二股權，其中三項計價因子都疑點重重，根據即將出席黨產會聽證的張山輝會計師提供的合理價格意見，應為一○一元，兩者剛好相差五成，換算股價差十七億，如台諺云「億來億去」。

中影案除了「吃相極端難看」，還爆發高層疑似結合地方山頭與角頭，買凶以遂行侵占暴利之目的，駭人聽聞不下於黑手黨或南美毒梟，溫廉恭儉讓怎搖身變成人間魔頭了？

馬英九二○○二年主導富邦銀併北銀案，和五次「魚翅宴」脫不了干係，反對合併案而被解職的前副理黃玉炎控告馬圖利富邦三百億元，也並非空穴來風，特偵組的簽結，在中影案已證實是「假的」，「魚翅宴」又會是真的單純聯誼嗎？由沒有法人代表資格的財政局長李述德簽合併契約，有效嗎？

台諺云「雞蛋再密都有孔」，況且雞蛋已經臭不可聞，邱太三部長還不醒來有效辦些事嗎？

（作者為資深新聞工作者）