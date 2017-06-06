《自由廣場》政客之笑

◎ 彭明敏

據說，人類與其他動物差異之一，是人會笑，動物則不。其他動物是否真的不笑，暫且不論，人類確真愛笑：大笑，微笑，暗笑，恥笑，盜笑，苦笑，大爆笑，莫衷一是。

庶民偶聚，談笑風生，高談闊論，遇有滑稽，大笑特笑，笑到肚皮痛，只要不打擾鄰居，自由自在，毫無顧忌，無官一身輕，庶民之樂也。

政客不同，不論民代或高官，不斷意識其一舉一動人民不時在看，並知道人民期待他們終日憂國憂民。憂國憂民者，不捧腹大笑的。關鍵時刻在於民代當選或高官發令剎那，這對他們固然是大事，但要克己自制，不可過份表現心中之興奮和喜悅；稍微微笑做為公關是可以的，但表情應不失認真而莊重，表示不忘任重道遠，職務之重大，責任之不輕。其實他們如真的想到即將面臨嚴格考驗，其職務之複雜艱難，應該要笑也笑不出來的。

本文主要是要提到一特例，完全無視上述政界之不文律。請讀者調閱法務部長就任首日上班時的電視報導。這個任命跌破不少人的眼鏡，包括其本人。真是天上掉下來的大禮，受寵若驚，多年來做大官之宿願終於實現，大笑破臉，喜悅表露無遺。那是連續抽到樂透大獎時之笑，是純粹最高至樂之笑，陶醉於快樂高潮之笑。雜念如即將面對複雜困難的矯正司法風紀、司法大改革、陳水扁案、同婚法律難題，以及其他重擔將迫他面對嚴峻考驗等，這些統統拋到天外，專心享受目前快樂就好。看者渾身不自在而且不屑。報載，司改國是會議司改主題，法部天羅地網列出上百件議題，包括「防止虐待動物」條令，暴露「能混就混」之腐敗官僚心態和作風。

在民主社會，公務員控訴媒體之例不多。美國有些八卦雜誌經常報導有關高官之荒唐不實傳聞，高官理都不理，連否認也都懶得做，遑論控訴。在電視節目中有人傳聞法務部長曾作關說，則動怒威脅要控訴，顯然忘記自己是誰。法務部長為原告，平民為被告，前者不但有「實質影響力」，也有赤裸的「直接影響力」。此超級利益衝突，看看部長和法官如何迴避。

（作者為前總統府資政）